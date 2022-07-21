古天樂力推皇玥月餅　全新高貴優雅禮盒登場

吃月餅是每年中秋節的指定動作，而月餅款式更是推陳出新，年年有驚喜。一向有創意又美味的皇玥月餅，今年就邀得巨星古天樂擔任代言人，力推各款特色的月餅，美味的月餅配上精美禮盒，無論送禮或自用都十分合適。



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皇玥月餅連續 4 年榮獲世界食品「最高金獎」



皇玥集團推出的至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列用料上乘，而且100%香港製造。此外，不同系列的月餅均配有不同特色設計的禮盒，滿足視覺與味覺享受。



皇玥餅藝大師葉永華和黎永冠，兩位餅藝大師攜手合作，帶領團隊研發出各具特色的月餅，憑著豐富的經驗和出色的工藝，連續4年勇奪世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection）的「最高金獎」，更是全港首個流心月餅獲得這個最高殊榮，品質再次受到肯定。

▲ 各款月餅由頂級食材到健康低糖，以至傳統口味都有，迎合不同人的口味。

全新花膠奶黃月餅 矜貴養顏



多款系列的月餅，由頂級食材到健康低糖，以至傳統口味都有，迎合不同人的口味。其中的至尊系列月餅，除了包括不同口味的流心月餅外，更有矜貴的花膠奶黃月餅，挑選金黃厚身的極品花膠，採用全手工製作，浸發烹調後切粒，融入香滑奶黃餡中，口感豐富，矜貴養顏，令人一試難忘。

▲ 至尊系列包括皇至尊月餅禮盒及玥至尊月餅禮盒，由包裝到食材都用上最名貴的原材料。

四款低糖月餅 美味健怡



此外，針對追求健康的人士，兩位餅藝大師傅精心研發出低糖系列，採用麥芽糖醇代替白糖，將餡料及餅皮的配方比例大幅調整，令每一顆月餅甜度大大減低，同時保持口感軟滑，牛油香氣四溢，更有4款口味可供選擇，即使追求健康，也能安心食用，共享佳節。低糖系列今年更新推出淺紫色的月餅盒，大受女士們歡迎，甫一推出即被熱捧，更有些捧場客大手訂購。

▲ 低糖醇香四色月餅包括低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶月餅，以獨特的配方調低甜度之餘，仍能保持口感軟滑。

全人手製紙藝禮盒 盡顯高雅品味



時尚系列月餅禮盒以繁複紙藝塑造而成，全手工紙皮盒，保留了充滿質感的皮革紋理，禮盒的邊緣設有整齊車線點綴，凸顯其優雅大氣及高貴品味。雙層長形禮盒中載有6件精緻月餅，禮盒色彩用了時尚的青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計線條俐落，更添精緻細膩。時尚系列包括8款特色口味——流心奶黃月餅、流心貓山王榴槤月餅、流心芝麻月餅、流心綠茶月餅、迷你奶黃月餅、陳皮紅豆沙月餅、流心薑汁月餅。

▲ 時尚系列雙層長形月餅禮盒，採用了清新的青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計線條俐落，更添精緻細膩。

經典系列糅合傳統及現代設計，與過往鐵罐月餅盒設計形成強烈對比，開創了新典範。獨特的香檳金色和琥珀橙色雙層首飾盒，同樣以繁複紙藝設計，充滿質感的皮革紋理更顯貴氣。高雅禮盒盛載著8件月餅，極具氣派，尊貴體面，是送禮佳品。

▲ 經典系列糅合傳統及現代設計，與過往鐵罐月餅盒設計形成強烈對比，開創了新典範。

懷舊傳承系列 一嘗經典滋味



傳承系列則保留一貫作風，兩位大師嚴選寸三蓮和鹹蛋黃，再以人手搓製，將餅皮、蓮蓉和鹹蛋黃完美結合。經過多重烘焗，嚴格控制爐溫，令雙黃白蓮蓉月餅金黃有火色，層次分明，蛋黃充分受熱，鹹香出油，廣受大眾歡迎。

▲ 傳承系列廣受大眾歡迎。

把握早鳥優惠價 兼享買4送1優惠



高品質的食材，加上高貴典雅的禮盒，每一款都令人愛不釋手。現在更有早鳥優惠，大家可於門市或網店 https://shop.ipastry.com.hk 訂購。憑月餅券可於皇玥指定門店換領月餅，換領取日期為即日至9月4日。



全線門市地點及營業時間：www.ipastry.com.hk/ourshop

查詢電話: 2217 3638



（特約）