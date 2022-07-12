【寵物情緣】愛犬因護食而撲咬主人　ONE PROMISE成員學正確人狗相處方法

▲ ONE PROMISE天衡及Anton都有豐富養狗經驗。

四人樂隊ONE PROMISE歌曲熱血而勵志，4位成員天衡、Sora（陳羿辰）、文迪和Anton（馮卓然）現實中亦是充滿愛心，其中三人都有養寵物，他們談音樂和夢想固然起勁，但講到家中愛寵，就盡展鐵漢柔情一面。成員天衡就算曾經被家中愛犬不慎咬傷臉，亦沒有怪責愛犬，而是反思作為狗主有沒有做錯的地方。。

四子早前推出新歌《I'll Be Fine》，並展開在各區巡迴演出的宣傳，不過當日受訪時，ONE PROMISE成員卻是三缺一，天衡未有現身，原來他被家中的混種唐狗咬傷臉，要到診所醫治而無奈缺席。

▲ 訪問當日，因天衡被狗咬傷，故缺席受訪。（經濟日報圖片）

狗狗因護食而撲咬

天衡事後解釋被狗咬的原因：「當時我正打算糧給狗狗，就像平常一樣放在牠面前，但牠突然像好緊張地吠，看似想護食，我便蹲下來想用指令叫停牠，亦沒有打牠，但狗狗一時太激動，向我撲來，因此被咬傷了臉。」

幸而他就醫後沒有大礙，臉上也未有留下疤痕，而天衡亦絕不會怪責愛犬。「主要是我做得不好，如沒有注意狗隻的情緒變化，而且當狗要護食時，狗主也不要蹲下來，因為這樣或會令狗隻更激動。」

天衡本身有多年養狗經驗，之前有過三隻狗，現時養的兩這頭混種唐犬，是由村狗所生的七隻狗BB中收養回來，已養了6年，天衡視兩犬如寶貝仔，常陪伴他在家中玩音樂，也是靈感來源。因此雖然今次有狗隻行為問題，他只視作偶然事件，並會留意愛犬日後情緒，有需要時便會請教對寵物訓練素有研究的隊友Anton。

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狗主可由小教好毛孩

Anton自小對狗狗研究深感興趣，曾上網自學訓練狗隻，亦有遙距跟專業犬隻訓練員上堂，學習正確與狗共處的方法。然而，他強調單純從興趣出發，未有正式考取資格證，故自己並非 Dog trainer（犬隻訓練員），只是一個普通 Dog lover (愛狗人士)，期望學以致用，幫助身邊有需要的朋友。

對於隊友天衡的經歷，Anton亦有作出相關建議。「很多狗主跟寵物相處久了，反而會容易忽略狗的一些情緒，如發現牠會為護食而發脾氣，可能便是一個警惕，主人要多

加留意狗隻會否想保護其他事物，如玩具、物件，甚至會過份護主，如果有這些情況，就要請教專業的狗隻訓練師了。」

▲ 四子早前巡迴商場演出，並得到太極樂隊成員Joey Tang撐場。

Anton有豐富的養狗經驗，他建議主人最好在狗隻仍是一張白紙時便作訓練。「最好讓狗盡快適合四周環境，多些出外認識不同事物，便不會容易受驚。另外，亦要讓狗隻習慣被人撫摸，漸漸令牠會享受或期待被摸，就算在進食期間，也能夠摸牠的頭，這樣就會比較安全，就算家中有小朋友，也不用擔心因摸狗狗而出意外。」

記者：區家歷

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