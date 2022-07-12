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【食物安全】食安中心調查中式點心鈉含量　一碟燒賣及一碟春卷隨時超標

社會 15:28 2022/07/12

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蝦肉燒賣鈉含量最高，加一湯匙豉油鈉攝取量即翻倍 。（黃穎津攝）

點心是不少港人喜愛的早餐，但點心亦是本地成年人從食物攝取鈉的第五大來源。食環署食安中心今日（12日）公布點心鈉含量研究調查結果，發現點心鈉含量與過往同類研究比較有下降趨勢，但部分點心如蝦肉燒賣鈉含量相對偏高。調查亦指出，如進食點心時佐以醬汁，鈉攝取量可上升逾2倍。 

中心去年5月至8月，從53間不同中式食肆和點心店收集12款點心共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本，並分析樣本中的鈉含量。結果顯示，所有樣本每100克食物含3毫克至680毫克鈉不等，平均鈉含量有所降低，與先前類似研究比較，是次調查有9款點心鈉含量有所降低，反映本港市面點心鈉含量有下降趨勢。 

食安中心食物安全專員黃宏指，各款點心中，平均鈉含量最高的是蝦肉燒賣，每100克含590毫克鈉，其次則為鮮蝦春卷和牛肉球。另一方面，平均鈉含量最低的是淨腸粉，每100克僅含66毫克鈉，其次則為牛肉腸粉和叉燒腸粉。 

市民食用點心時往往會佐以醬料，但食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋指，豉油、甜醬每100克混合樣本鈉含量，分別高達2600及2400毫克。他舉例指，即使只加入一湯匙（約15克）豉油，鈉攝入量便已增加逾1倍。 

楊子橋續稱：「若兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量（即2000毫克鈉）會佔世衞建議每日攝取上限的32%。」 

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記者：黃穎津

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