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【死因研訊】34歲女保險經紀疑藥物敏感昏迷13天亡死因研訊　護士指記錄未列死者有藥物敏感

社會 15:29 2022/07/12

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死者母親林麗愛（中）。（陳國峰攝）

34歲女保險經紀於2018年10月因腹痛到荃灣港安醫院求診，其後被診斷患朱古力瘤並排期切除，手術前留院期間死者因發炎問題而須注射消炎抗生素，其後疑因藥物敏感致身體窒息，心臟一度停頓，昏迷13天後於瑪嘉烈醫院離世，死因庭今（12日）展開聆訊。時為死者男友供稱，死者留院等候切除朱古力瘤手術前，因有發炎問題而須注射消炎抗生素，其間死者稱有麻痺及耳鳴問題，男友與死者及盧姓醫生透過電話交流，盧之後決定更換死者所服用的抗生素。註冊護士則供稱，荃灣港安醫院記錄顯示未有列明死者有藥物敏感。

死因庭今遴選出3男2女陪審員。死者謝碧琪（34歲）母親林麗愛作供稱，死者生前任職保險經紀，沒有長期病患，2018年10月30日因腹痛而到荃灣港安醫院求診，被診斷患朱古力瘤。

及至11月1日，林收到醫生來電指正在搶救死者，林遂趕到荃灣港安醫院，死者其後回復心跳，轉至深切治療部留醫。林指出，其間有醫生向她稱，深切治療部費用高昂，每天需收費10萬元，建議她轉至瑪嘉烈醫院留醫。

荃灣港安醫院代表律師向林提問時指，是否同意當時是有家屬提出負擔不起醫藥費。林怒斥，絕對沒有提出，「我個女生命絕對唔會用錢計量」。

死者當時的男友王式俊供稱，死者早於9月已有腹痛問題，曾於10月先後在荃灣及尖沙咀向私家醫生求診，並作柏氏抹片檢查，但未有發現問題，遂到荃灣港安醫院求診。

王續指，死者排期於11月2日切除朱古力瘤，手術前死者留院期間因有發炎問題，而須注射消炎抗生素。及至10月31日，王曾與死者通電，死者稱有麻痺及耳鳴問題。王其後與死者及1名盧姓醫生透過電話交流，盧之後決定更換死者所服用的抗生素。

王於庭上哽咽稱，11月1日他收到醫院來電指死者情況嚴重，王遂趕到醫院。王指死者急救期間沒有心跳，其後轉至加護病房。當時有醫生稱死者因藥物敏感致身體窒息，由藥物導致上述情況的機率是10萬分之1，並建議死者轉至瑪嘉烈醫院。王形容當時講解過程模糊，「佢哋又話Maggie(死者）有撳救命鐘，一時又話無」。

王續指，為尋求更佳設備，死者於11月2日轉至瑪嘉烈醫院，惟當時死者仍然昏迷及需要插喉，延至11月13日醫生證實死者死亡。

私家醫生楊仁美作供稱，死者於10月20日曾到尖沙咀診所求診，當時死者腹部鼓漲及經期量較多，楊檢查後發現死者有纖維瘤，以及有發炎跡象。

護士周靄兒。（陳國峰攝）

註冊護士周靄兒供稱，當時她於荃灣港安醫院工作，周指記錄未有列明死者有藥物敏感，死者住院期間，盧姓醫生曾處方益滿治（Invanz）及服他靈（Voltaren)兩款抗生素予死者。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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長期病 醫生 護士 瑪嘉烈醫院 荃灣 尖沙咀

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