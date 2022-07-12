【星二代教育】鄭中基11歲女升聖士提反小六　親教中英文閱讀理解︰先思考文章

▲ 鄭中基的女兒Emma剛慶祝11歲生日，並即將升讀小六。

「暖男爸爸」鄭中基（Ronald）正忙於宣傳新片，但仍不忘女兒的生日，太太余思敏昨日（11日）在社交平台分享慶祝大女鄭梓喬（Emma）11歲生日，見女兒打扮成公主模樣有少女氣息。就讀名校聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）的Emma即將升讀小六，要好好珍惜最後一年的小學時光。

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余思敏在社交平台貼出一張為女兒慶生的照片，並寫道︰「Happy sweet 11th birthday my lovely princess」，Emma穿上白色紗裙、頭戴皇冠，打扮得像小公主。而桌上有簡單甜點及水果，並放置兩個氣球，一家人簡簡單單慶祝。

▲ 鄭中基的女兒慶祝11歲生日。（IG圖片）

幼稚園讀維多利亞重英文

50歲的鄭中基與第一代有線娛樂新聞台主播余思敏育有一對仔女鄭梓喬與鄭梓仁（Evan），細仔都已經7歲大。Ronald曾接受TOPick訪問大談對子女的教育方式，在子女年幼時，兩夫妻認為要讓孩子學好英文，購入昂貴教材學習ABC、拼音及文法等。

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至幼稚園階段，他們為孩子選讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，孩子漸漸培養出講英文的習慣，只對父母講廣東話。後來他發覺子女學中文感到吃力，故升小時放棄國際學校，選讀位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學，小六生較大機會升讀直屬的聖士提反書院。

我並非期望他們中文好叻，但起碼要識聽識講識寫，爺爺嫲嫲等長輩不懂英文，所以一定要識廣東話與他們溝通，如果他們真的壓力太大，我們才考慮轉校。

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教子女多從文章中思考

由於小時候較忽略中文，Emma自三年級開始覺得中文科困難，尤其是閱讀理解，中英文都難，且功課增多，Ronald也需在百忙中抽時間教導女兒。

我花了最多時間教他們理解文章，因閱讀理解不能從文章直接找出答案。例如解釋何謂『貪心』，原本應該平分的東西，但有一個人拿得比較多，就代表那人貪心，他們開始知道從一篇文章可思考很多。

▲ 聖士提反書院附屬小學獨有小六寄宿課程。（香港經濟日報資料圖片）

Ronald讚揚聖士提反的校園環境優美，像Harry Potter魔法學院的古老建築，附有大片草地對著大海，空氣又好，當初報讀就是看中該校有理想的讀書環境。他又喜歡該校獨有的小六寄宿生活，讓小朋友學習獨立。

聖士提反獨有小六寄宿課程

根據校方規定，每名小六生都必須在校寄宿一年，寄宿課程培養學生建立人際關係及獨立自理能力，為他們升中或海外留學前作準備。聖士提反書院附屬小學校長衛燕華曾接受TOPick訪問時解釋，寄宿課程涵蓋音體藝，讓學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇，也提供領袖訓練及教授生活技能等。

▲ 聖士提反書院附屬小學校園環境優美。（香港經濟日報資料圖片）

現時聖士提反全年學費為$89,500（分10期），提供約100個小一學額，每年有約2,000人申請。2023-24年度小一入學面試將於10月7日及8日進行，約30分鐘的粵、普及英語面試，內容圍繞申請人的生活及經驗。校方將評核小朋友的聆聽、理解、歸納、組織及表達能力，合適的小朋友及其家長將獲邀到校面談。

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責任編輯︰林綺玲