【公務員加薪】政府宣布公務員劃一加薪2.5%　8月發放調整後薪金和追補薪金

▲ 特首會同行政會議決定在2022至23年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局今日公布，特首會同行政會議決定在2022至23年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。

政府表示，特首會同行政會議在作出決定時，已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。

公務員事務局發言人說：「鑑於現時香港經濟前景存有不確定性，政府亦預計今個財政年度將出現赤字，作為負責任的政府，我們需審慎處理公務員薪酬調整。行政長官會同行政會議在平衡各項因素後，決定劃一上調公務員薪酬2.5%。」

發言人續說：「政府十分理解同事對今年薪酬調整的關注，因此決定盡快處理公務員薪酬調整的工作，並大幅壓縮工作時間表，於7月13日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報後，爭取在本立法年度會期結束前將薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮，以期在8月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。」

政府表示，公務員事務局已將今年薪酬調整決定，通知4個中央評議會的職方代表和4個主要跨部門公務員工會的代表。

政府續指，有見及職方代表在今年薪酬調整過程中提出的意見，當局會邀請薪酬趨勢調查委員會在進行下年度調查前，按機制檢討調查方法，並在過程中徵詢職方意見。

當局強調，重視與公務員團隊的合作，亦會向社會各界如實反映公務員在不同範疇的貢獻，以期大眾公平公正地審視公務員團隊的表現。

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記者：胡偉明