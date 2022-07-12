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【HERMES旗下】百年水晶品牌Saint-Louis香港展覽　一睹貴族御用奢華水晶製品【內附地址】

休閒消費 16:20 2022/07/12

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HERMES旗下最強水晶品牌Saint-Louis，這款同樣有5隻Thistle酒杯帶出工匠們用人手繪上24K黃金圖案。（圖片品牌提供）

水晶這回事，有人覺得它只是玻璃的一種，售價動不動數以千計，匪夷所思，但只要大家看過來自法國有百年歷史水晶品牌Saint-Louis的精品，你便會懂得它確是人間瑰寶，適逢由即日起在品牌店內舉行「傳承工藝水晶臻品展」，大家可以藉此機會了解它緣何可以在百年間仍然屹立不倒，成為同類品牌中的翹楚。 

由即日起至8月中，位於銅鑼灣的Saint-Louis店內舉行《Une Histoire de Savoir-Fair》展覽。（圖片品牌提供）

要談Saint-Louis可說是源遠流長，又豈能數百字內可以道盡品牌百多年來所經歷的起跌？

簡單來說，品牌的起源可追溯到法國路易十四時期，當時還未稱作Saint-Louis的時候，一早已是法國貴族御用的水晶品牌，及後法王批准在16世紀Munyzthal玻璃工作坊的原址上建造一家玻璃廠房，才得以Saint-Louis為名。

來到近代，其中一個最重要的轉捩點就要數到於1995年被HERMES收歸旗下，與皮鞋品牌John Lobb一樣，成為HERMES旗下的一間衞星公司。

這一次名為《Une Histoire de Savoir-Fair》（意謂工藝承傳）的展覽，除了固有的水晶產品，由品牌著名的紙鎮、水杯、到售價數百萬元的大型燈飾外，店內簡單地被劃分成數個部分。

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踏入店內，首先出現的是全新的Cadence系列，設計師Pierre Charpin利用水平和垂直線條為靈感，設計出一套以實用性掛帥，但亦不乏contemporary美學為主的水晶系列。

Cadence系列旁則出現一面寫上The Hot Workshop：Tools,Hands and mind的藍色backdrop，找來多種水晶工匠曾經用過的工具，展示每種工具的性能，叫人幻想工匠在製造水晶時出動十八般武器似的一面。

另一部分名為The Cold Workshop（冷工房），內裏展示品牌8種不同水晶切割技巧，為了大家更了解整個製作過程，當中又設置5隻Tommy酒杯代表著5個切割步驟。至於最後的一部分是The Decoration Workshop，同樣亦以5隻Thistle酒杯去訴說工匠們為酒杯圖案繪上24K黃金的過程。

同樣有5隻Thistle酒杯帶出工匠們用人手繪上24K黃金圖案。（圖片品牌提供）

整個展覽面積雖然不大，但正所謂「麻雀雖小、五臟俱全」，對想認識水晶、又或是Saint-Louis的顧客來說絕對是一次入門的初體驗。
    
傳承工藝水晶臻品展 

日期：即日起至8月13日
時間：10：00am - 7：00pm
地址：銅鑼灣恩平道3號中國太平大廈地下（2601 4811）

記者：何偉雄

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