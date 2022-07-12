【網購騙案】多名市民迪士尼樂園facebook留言疑涉騙案　樂園：已向警方報案

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警方上周公布最新10大高危貨品排行榜，當中「主題公園/酒店套票」升至第二名，近日有多名市民迪士尼樂園facebook留言疑涉騙案，相同留言逾50個，涉及一名人士懷疑失蹤事件，內容指購買了樂園的產品後懷疑失蹤，希望迪士尼樂園可跟進。香港迪士尼樂園回應稱，絕不容忍任何違法行為，已將此事件向警方報案，並會配合警方的調查。如有人懷疑受騙，請即聯絡警方。

香港迪士尼樂園早前曾表示，近日收到賓客查詢，發現在通訊軟件上出現聊天群組，以極低價銷售樂園產品，包括酒店住宿、餐飲及年票會籍。

經查證後，樂園從沒有推出或授權推出相關的折扣優惠及產品。樂園強烈建議賓客應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商(名單到官網查閱)購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

不過仍有人懷疑透過網上購買樂園產品受騙，近日不少人到香港迪士尼樂園社交平台專頁留言，指懷疑被一名聲稱香港迪士尼員工扣起款項，並與對方失去聯絡，希望迪士尼可以跟進。

請問一下Carmen Chan係咪你哋迪士尼員工，我而家俾佢扣起左啲錢聯絡唔到佢，請問可以幫忙聯絡嗎？另外我見Carmen Chan日日喺你哋酒店度出現，拎住咁多張房卡幫人check in，但由10/07 15:00開始聯絡唔到佢，我都擔心佢安危，始終人命關天，可以幫幫忙嗎

香港迪士尼樂園度假區發言人就事件（12日）回覆，指根據公司記錄，該名涉事人Carmen Chan並非香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）之員工。香港迪士尼絕不容忍任何違法行為，已將此事件向警方報案，並會配合警方的調查。如有人懷疑受騙，請即聯絡警方。

香港迪士尼樂園再次強烈建議賓客應直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商 (名單到官網查閱) 購買樂園產品，提防不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。

本網TOPick就相關事件正向香港警方查詢。

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記者：余思嵐