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【抗疫專家】政府公布抗疫專家顧問團成員　港大3名專家加入團隊

社會 12:06 2022/07/13

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港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

特首李家超周二早上（12日）出席行政會議前見記者，提到自己在未上任時，已與醫衞局局長盧寵茂與專家組會面，未來亦會聽取專家意見，以作出任何防疫抗疫決定，並指將宣布委任專家的事宜。即看：【下一頁】

政府專家顧問團名單今日（13日）出爐，名單共有6人，其中港大微生物學系講座教授袁國勇、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大醫學院院長梁卓偉會續任，而港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、疫苗專家委員會召集人劉澤星亦會加入顧問團。

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新的顧問團由原本的4人擴大至6人，行政長官李家超表示，擴大抗疫專家顧問團團隊，委任6位專家在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇向政府提供意見，加強科學為本、精準抗疫，以最低的社會成本達致最大的抗疫目標，將不時主持專家顧問團會議，連同政府官員和醫院管理局代表，聽取專家的專業意見，以更全面地掌握疫情形勢。 

政府堅持科學為本、精準抗疫的原則，而6位專家一直為特區抗擊新冠病毒病作出寶貴貢獻。我衷心感謝他們應邀加入專家顧問團，以科學和數據佐證，為政府提供意見，助力香港推展抗疫工作。

政府會按照疫情發展，參考專家顧問團的建議，制定精準的應對策略和措施，務求以最少的代價達致最大的效果，在保障巿民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。

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記者：郭詩詩

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許樹昌 香港大學李嘉誠醫學院 行政會議 生物學 袁國勇 盧寵茂 香港大學

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