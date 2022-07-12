【變種病毒】增30宗BA.2.12.1個案逾半無源頭　另增16宗BA.4或BA.5個案

▲ （陳國峰攝）

本港疫情反覆，今日（12日）新增2,769宗確診個案，本地感染個案佔2,558宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。即看：【不斷更新】

衞生防護中心公布，本港新增30宗BA.2.12.1懷疑本地個案，其中19宗為無源頭個案，以及新增16宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中7宗源頭不明，居海怡半島4期、利東邨東業樓、太古城高山台華山閣、窩打老道45號賀賢居、逸東邨迎逸樓、九龍龍蟠苑龍璋閣、迎海第一期11座等。

歐家榮表示，現時感染變種病毒患者的家人或緊密接觸者，都可以盡量安排他們入住檢疫設施，在一個受控的環境中檢疫。

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記者：郭詩詩