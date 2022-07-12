【校長專欄】培僑書院「童心築夢」 課程 引導學生思考建築議題  

▲ 培僑書院小學部設立「童心築夢」活動，激發學生的環境意識與空間感知覺。

香港地域狹小，樓宇生產不足；市區拆舊換新，古物回憶隨之亦逝；環境議題日益逼切，各類污染卻日益增加。這些矛盾在過去給香港帶來許多民生問題與管治衝突。這些問題從何而生，香港應如何解決？培僑書院的「童心築夢」嘗試從教育角度給出新穎答案。

培僑書院小學部設立「童心築夢」活動是面向小學生的建築教育課程，課程旨在激發學生的環境意識與空間感知覺，增強他們的STEM知識和技能，並啟發學生從小思考宏大的建築議題，STEM課程在全港中小學推廣如火如荼，但內容多聚焦在機器人和編程，而建築教育卻鮮有耳聞。「童心築夢」也受芬蘭的兒童建築教育課程所啟發，該國4-19歲的學生可以獲得1,300小時的建築課程，還能參與城市規劃。香港住房問題如此嚴峻，更應該以建築為切入點，做一些新的嘗試。

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當兒童建築教育課程進行時，課室便不再只是普通的班房，而是工作坊與展覽館，更是實驗室與遊戲樂園。每節課程都包含手作、遊戲、講授、討論的環節。課程致力於連結學生、日常事務與大千世界。課程邀得曾獲華爾街日報「中國創新人物獎」的香港中文大學建築學院朱競翔教授擔任課程編制，由中大建築學院徐亮、韓曼講師親身授課，令小學生也能體驗「大學級」的教育。除空間、住居議題外，課程還介紹現代建築與中國傳統建築，從而鼓勵學生凝聚正念、理解國情、齊建家園。

▲ 班房變成實驗室與遊戲樂園。





由2021年10月開始，課程提供了8次課堂教學及1次校外參觀活動。主辦機構在疫情的影響降低之後。培僑書院於6月11日舉行了該課程的捐贈儀式和課程展覽。設計師運用學校原有的乒乓球桌，搭建了一系列的展板，模擬山脈、河流，將課程內容、上堂點滴紀錄和學生的珍貴成果呈現出來。儀式上，香港善德基金會副主席郭康平代表基金會向培僑書院捐款，全額贊助了此次課程，令學生可以免費享受如此優質的教育。

當天的捐贈儀式後，朱教授帶領出席的家長和學生，僅用幾塊膠合木板和少量手擰螺栓，便在20分鐘之內建好了一間「房屋」。各位「小建築師」紛紛鑽進自己親手搭建的「房屋」中，興奮得手舞足蹈。有學生表示，沒想到自己能在這麼短時間內建好這麼大的一間「屋」，這比搭「樂高」要過癮得多。活動中便有家長向老師查詢，詢問下一年還會不會繼續舉辦這一課程，她想讓「弟弟」也來參加。

▲ 培僑書院於6月11日舉行了該課程的捐贈儀式和課程展覽。

整個搭建活動充滿歡聲笑語，老師、家長和學生合作無間，呈現了大學的前沿創新該如何傳遞給社區和傳承給下一代。朱教授表示：「優質教育需要下一代盡早產生意識，能從多元視角、追本溯源地看待現象。還需創意思考解決方案，力所能及地嘗試改變，才能收穫知行合一的樂趣。」

▲ 學生嘗試用紙碗、紙碟模擬香港的居住環境。

老師在儀式完成後,還把建築教育課程的展板也移到地面操場繼續展出，師生由此溫故知新，亦有更多老師和家長了解是次課程詳情，至於更多的教學實踐及探索還有賴家長、專業人士、學者及社會人士的支持,正所謂「萬里之船，成於羅盤；千里之行，積於跬步。」

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