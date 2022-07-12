【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》+《智齒》提名最佳女配角　與鮑起靜李麗珍爭獎

「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」除了男女主角及最佳新演員獎競爭激烈外，在最佳女配角獎上同樣不容忽視，皆因候選人均是實力派，包括影后鮑起靜、金馬獎影后李麗珍，還有憑《梅艷芳》及《智齒》同時入圍提名的廖子妤（Fish）。

在《梅艷芳》中飾演「梅姐」梅艷芳姐姐梅愛芳的廖子妤，演出備受好評，廖子妤王丹妮在戲內演繹一幕幕姊妹情深的場面，感動不少觀眾，難怪即使Fish面對着影后級對手，在最佳女配角獎上亦呼聲很高。

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準備最多試鏡的一次

而梅愛芳這角色對Fish而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。

她曾表示：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺份外興奮。」

▲ 為演好梅愛芳，做了很多準備功夫。

認真演出 令觀眾驚喜

至於在《智齒》中，Fish呈現暗黑一面予觀眾，戲中她扮演癮君子，為更加貼近角色，特別在當時居住的深水埗附近考察：「我當時居住的地方算是龍蛇混雜，會有些無家者躺在街邊，明顯是『上電』後，那麼我在自己的安全範圍下觀察他們，已提供了很多的靈感給我。」

而且，戲中她的角色更被斬去左手，事前她嘗試以襪包裹左手掌，令自己感受一下殘障人士在生活上遇到的不便，與此同時，她籍此留意到社會上無障礙設施仍有許多不足之處。

▲ 戲中她扮演癮君子！

影壇新星

第二度提名金像獎女配角的廖子妤是馬來西亞人，可謂近年影壇新貴，來港發展後先後參演電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》、《中英街1號》及《非同凡響》等，每次演出均有新鮮感給觀眾。

她畢業於馬來西亞大同韓新傳播學院廣播電視電影系，於2012年決心離鄉背井來港追夢，處女作為《末日派對》，並憑此片及《骨妹》分別獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員，以及第36屆香港電影金像獎最佳女配角的提名，演技受肯定，為其中一位備受觸目的新生代演員。

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為藝術犧牲

當時初登大銀幕的Fish，在《末日派對》、《 同班同學 》均有全裸演出，不過她不介意為藝術犧牲，但求獲得演出的機會，可謂是搏到盡，十分有演員道德。

不過，她也曾坦言內心有不少掙扎：「想到已爲演員夢來到香港，便放手一搏完成了拍攝，這是一個很好的回憶，對自己做過這麼一個決定感到驕傲。」

此外，亦有參與MV拍攝及拍劇，於ViuTV劇《地產仔》演魚哥一角成功入屋，漸漸為人熟悉。

至今Fish憑兩片入圍角逐金像獎，相信其實力備受業畀認同！