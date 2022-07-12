【新工作組】政府擬推「香港新市容」清潔運動　短時間內提升香港環境衞生

▲ 當局計劃在1個月內，開展「香港新市容」全港清潔運動，為期3個月，目的是在短時間內提升香港的環境衞生和市容。（經濟日報資料圖片）

新成立的「地區事項統籌工作組」，今日舉行首次會議，訂定推行第一階段工作的具體行動計劃。當局亦會在1個月內，開展「香港新市容」全港清潔運動，為期3個月，目的是在短時間內提升香港的環境衞生和市容。

政府透露，「香港新市容」運動有3個工作重點，包括強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點，加強宣傳教育及社區參與，同時加大執法力度，相關部門須在1星期後，向工作組提交工作行動綱領。

另外，「地區事項統籌工作組」在今日會議上，亦訂定目標和計劃，着手處理跨部門的「老、大、難」地區環境衞生和街道管理問題，包括：非法棄置垃圾、樓宇滲水、冷氣機滴水、鼠患、垃圾屋、阻塞街道等。

政府表示，工作組會從根源提出針對性的解決方法，對涉及多個部門的職能的問題，工作組會發揮督導和統籌的功能，並從行動經驗建立「標準運作模式」供各區恆常化執行。

主持會議的政務司副司長卓永興指，工作組會從3方面着手：「第一，工作組會釐清典型跨部門環境衞生問題的責任誰屬並理順流程，建立『標準運作模式』，予部門在地區持續落實執行。

「第二，工作組會督導相關政策局和部門制定持續的行動計劃、績效指標，以及持續評估措施成效的制度。

「第三，工作組會持續推動社區參與和宣傳教育，以期在社會建立保持環境清潔和愛護市容的新文化，鞏固改善的成果。」

當局又指，「地區事項統籌工作組」會在兩星期後，召開第二次會議。

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記者：胡偉明