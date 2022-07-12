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【升學出路】明愛專上學院及白英奇專業學校推3個新課程　涉護理學、人工智能及翻譯科技

社會 16:26 2022/07/12

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新課程包括護理學榮譽學士應用學位。（明愛專上學院網頁圖片）

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校於2022/23學年開辦3個全新課程，包括護理學榮譽學士應用學位課程、人工智能及資訊通訊科技高級文憑，及翻譯科技與現代語言高級文憑。其中兩個高級文憑課程新設入學獎學金及學業優異獎學金。

明愛專上學院目前已設5年制護理學榮譽學士課程，由下學年開始推出護理學榮譽學士應用學位課程，是其中一個獲教育局挑選為應用學位先導計劃的課程，有高級文憑或副學位資格的申請人，可以相對較短的年期完成課程，同樣獲註冊護士專業資格。課程亦獲「指定專業／界別課程資助 計劃」(SSSDP)每年學費資助，扣除資助後平均每年學費為54,420元。

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校亦將開辦兩個高級文憑課程，其中人工智能及資訊通訊科技課程中，學生可認識人工智能及數據分析等專門領域，學習將最新技術應用於各行各業的實務知識；翻譯科技與現代語言課程則結合人文及科技學科，加強學生中、英文語言外，同時教授第三種語文，學生需選修德文或日文。課程亦會教授實用翻譯及翻譯科技的理論及實用知識。

兩個高級文憑課程新設入學獎學金及學業優異獎學金，分別為20,000元及40,000 元，成績要求分別為12分及 18 分。完成為期兩年課程的畢業生，將可銜接升讀人工智能榮譽理學士及翻譯科技榮譽文學士學位課程。

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責任編輯：黃悅晴

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