【正能量】愛女歲半住院意外致腦受損　堅強媽媽年中無休陪復健誓不離棄

▲ 愛女歲半住院意外致腦受損，堅強媽媽年中無休陪復健誓不離棄。

子女健康無憂地成長，是每一位父母所期望。然而，一次住院意外，令一名天生無缺陷、活潑好動的1歲半幼童樂晴，徘徊於生死綫上；媽媽在瞬間恍如置身地獄。2年來，她們有怎樣的變化？一齊了解這位堅強媽媽照顧女兒的心路歷程。

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住院意外致女兒嚴重腦受損

女兒樂晴，原本是個正常的女孩。但在她1歲半時，一次住院時嘔吐，嘔吐物隨著掙扎塞住氣管，引致樂晴窒息缺氧昏迷，被送往ICU搶救。樂晴的呼吸及心跳更一度停止，其腦部也因此大範圍受損。

媽媽回憶指自己當時正坐在病房外，突然聽見嘈雜聲響，頓時感到不妥。她形容，那是從天堂墜入地獄的2小時：

仲記得係上午10點至1點期間，原本仲同個女係病房追住剪頭髮。短短2小時，當我再見返個女，佢已經癱係床上，全身插管，所有能用嘅藥都用咗。

慶幸的是，樂晴在搶救後回復心跳及呼吸。眼見年幼女兒從正常小朋友，變成如今癱瘓在床，媽媽心痛的同時也下定決心：

佢既然生存落嚟，我能做嘅就只有幫佢，而唔係放棄佢。我唔會容許佢就咁被丟係病床——呢個唔係對人嘅基本尊重。

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尋求中醫針灸 遭醫生冷嘲

在女兒仍未離開ICU時，媽媽已積極為其尋求治療途徑。她表示，自己第一時間想到針灸，因可以刺激神經。於是，她去詢問醫院腦科權威醫生，咨詢若女兒在情況穩定後，是否可以請註冊中醫進行針灸治療。然而醫生表示「可以嘗試，但應不會有效」。

雖然遭醫生潑冷水，但媽媽認為，既然可以嘗試，不管是否有效，她都不會放棄任何機會。一個月後，樂晴已在ICU接受針灸。同時，媽媽繼續尋找其他中醫復健資料，確保樂晴出院後的治療不會間斷。

尋得黃天賜醫師救治 終見曙光

媽媽憶述，在開始尋找資料時有些灰心，因一直找不到專注治療重病小朋友的地方。直至某日發現有網友提及黃天賜醫師的中醫義診服務，是專門幫助小朋友；也碰巧有機構員工給了她一張黃醫師的名片，建議可去嘗試。媽媽致電後，更迅速獲得醫舘安排診治。

初診時是2019年頭，當時針灸已喊到癲咗，聽到個女比以往治療時喊得更多、更大聲。我同老公都震驚，原來個女可以喊得好大聲。令我覺得有希望，證明咽喉處肌肉仍可自主運作。

醫師鼓勵不要放棄

黃醫師憶述，樂晴初診時雖然情況嚴重，但仍可透過針灸、按摩的中醫治療幫助康復。醫師不斷鼓勵媽媽不要放棄：

小朋友有自己的成長規則。尚未長成時，不要抹殺、限制任何他們成長開發的機會。

媽媽表示，自己非常感恩遇到黃醫師。不僅行醫理念是從家長的考慮角度出發，讓家長感到被尊重，更強調治療不能半途而廢，否則便可能浪費了先前的努力。一切都讓媽媽更珍惜治療機會，不斷做出嘗試，保住希望。

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感激家人支持：兒子是我最大支柱

媽媽感謝在女兒出事後，奶奶願意一同面對事實，肯幫忙照顧子女。亦感謝家中不同的親戚都願意支持，常問候女兒情況。而最重要的，是有一個生性的兒子：

個仔係我最大嘅支柱。佢係被迫成長，試問當時一個7歲小朋友，如何能接受親生妹妹發生意外？

媽媽表示，當日事發後去接兒子放學，兒子見面時第一句便問「妹妹無事嗎？」而媽媽在吃飯時痛哭，兒子馬上衝上前拍背安慰。媽媽當下告訴兒子「我會撐住」；也告訴自己，雖然女兒生死未卜，但她還有兒子要照顧。

媽媽更安慰地指出，兒子懂得正在發生的事，非常生性、愛惜妹妹。例如要外出買尿片，會主動要求幫忙，說要幫妹妹拎。

如果無呢個仔，我可能無辦法支撐到今日。

兒子的懂事，更令黃醫師深有體會。他表示，很少有小朋友會主動陪同覆診。經常見妹妹到醫舘針灸時痛到哭，哥哥會問「可唔可以針少啲」，還會伸手到妹妹面前，說「唔使驚，哥哥喺度」，令醫師感到非常窩心，也覺得這是對樂晴的一種激勵。

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記者：張沛