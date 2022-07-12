【新冠肺炎】學校呈報369宗陽性個案　學之園分校、九龍真光中學幼稚園部等個別班須停課

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代最新疫情。本港今日新增2,769宗確診個案，本地感染佔2,558宗，另有211宗輸入個案。本港昨日新增一宗死亡個案。

何婉霞指，新增1人危殆、1人嚴重，及94歲女病人離世，非來自院舍。

歐家榮指，4間院舍呈報個案，涉及2安老院舍及2間殘疾院舍，共有4人確診。

另外，學校呈報369宗個案，來自285間學校，包括60間幼稚園及幼兒中心、127間小學、7間特殊學校，有7間學校部分學校需要停課，涉匡智紹邦晨輝學校B班1名教師確診、學之園幼稚園(凱帆薈)有3老師及5名學生確診、九龍真光中學幼稚園部k3A班有2名學生、1名老師確診、香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學5D班有3人確診、灣仔香港日本人學校s31班有4名學生確診、世界龍岡學校劉皇發中學3D班有3名學生確診。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐