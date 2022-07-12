【生父成謎】尊尼特普前妻安芭赫德透過代孕誕女　1歲女兒生父疑是首富馬斯克

▲ 尊尼特普前妻安芭赫德透過代孕誕女，有傳B女生父是首富馬斯克。

59歲荷里活著名影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗案，陪審團裁定尊尼特普勝訴，將獲得1,500萬美元賠償。尊尼特普曾指控前妻婚內出軌世界首富馬斯克（Elon Musk），而安芭赫德去年透過代孕誕女，有指剛1歲的女兒生父疑是馬斯克。

綜合外國傳媒報道，36歲的安芭赫德被指當年尚未離婚，就跟Tesla創辦人馬斯克交往，尊尼特普更指自己到澳洲拍電影時，馬斯克、安芭赫德和英國名模Cara Delevingne在他洛杉磯的家中歡愉，惟二人否認。安芭赫德和尊尼狄普前經理人曾在法庭上作供指，安芭赫德以往多次表明自己沒有愛上馬斯克，只是利用對方「攝時間」。

去年7月，安芭赫德宣布透過代孕誕下女兒Oonagh Paige Heard，B女於去年4月8日出生，現在已1歲多。她當時在社交平台發文，表達為人母的感受，透露數年前已決定要一個孩子，但並不希望為了生育而結婚，最終如願有了女兒，更剖白「女兒是我餘生的開始」。

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曾為冷凍胚胎事件爭鬥

不過，安芭赫德至今未有透露女兒的生父是誰，網民對其女兒的父親感到好奇。由於馬斯克與安芭赫德被指出軌，有傳言指馬斯克可能就是Oonagh的生父。早前尊尼特普與安柏赫德的世紀官司審判中，安柏赫德姊姊Whitney Heard的朋友Jennifer Howell向法庭提交了一份聲明，據稱安芭赫德與馬斯克就冷凍胚胎一事發生爭鬥。

據稱，Whitney Heard告訴Jennifer，妹妹想保留這些胚胎，而馬斯克則希望將它們銷毀，從而引發所謂的胚胎擁有權之爭。而剛好去年，安柏赫德通過代孕生了一個女兒，她沒有透露女兒父親的任何細節，而她就是女兒唯一的合法父母。因此，人們開始懷疑Onnagh的真正出身，並推測B女與馬斯克有關係。

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馬斯克與3女育有9孩

另一邊廂，身家達2,000億美元的馬斯克感情生活亦相當精彩。據美媒《商業內幕》（Business Insider）爆料，馬斯克去年11月與下屬、旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）誕雙胞胎。而其前女友、歌手格萊姆斯（Claire Boucher），在同年12月透過代孕生下B女，兩女人同期生B。

馬斯克與第一任妻子Justine Musk已育有5孩，其後與格萊姆斯有2孩，再加上與齊莉絲的雙胞胎，總共有9個孩子。馬斯克多次倡導提高美國生育率，在社交平台上寫道如果人們沒有更多的孩子，文明將會崩潰，「我的意思是，我正在盡我的一份力，哈哈。」

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責任編輯︰王明芳