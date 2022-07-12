【睡眠減肥】多睡1小時減500卡　營養師分享超強「睡飽減肥法」

睡覺也可以減肥！台灣有營養師分享「睡眠減肥法」，稱睡眠會影響激素分泌，而激素又會影響食慾，若是在睡飽的狀態下，就能減少熱量攝取，多睡一小時可少吃270至500卡。

台灣營養師李婉萍近日在其facebook專頁分享，據一份今年4月發表在醫學雜誌《JAMA Internal Medicine》上的文獻，研究中找來80位體重過重，且平均每晚睡眠時間少於6.5小時的成年人，分為實驗組與對照組。實驗組成員透過培養良好睡眠習慣，每晚多睡一小時，而對照組的睡眠則是不做任何改變。

結果顯示，對照組每天攝取的熱量平均增加115卡，實驗組平均每天攝取的熱量下降約270卡，甚至還有些人減少了500卡。

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李婉萍解釋，睡眠不足造成肥胖，或減肥總是不見成效原因之一，是因與瘦體素（Laptin）與飢餓素（Ghrelin）的作用。若睡眠不足，血液中的瘦體素濃度將會降低，即使當下不餓，大腦也會發出飢餓訊號，並且把攝取的卡路里儲存為脂肪。至於飢餓素，則與瘦體素相反，功能是提升食慾，睡眠時濃度減少，不會有飢餓感；然而睡眠不足時，飢餓素容易過度分泌，讓人在飢餓感強烈的情況下攝取更多熱量。

另外，科學家也發現，睡眠不足會導致「壓力荷爾蒙」上升，使人體對胰島素的敏感度降低，體重因此而增加。

李婉萍提醒，睡眠除了有助於減肥，對提升免疫力也很有幫助，一般研究認為睡滿6至8小時，有益情緒的穩定、強化抗壓性，因此提醒若是有午睡習慣，但導致晚上睡不著的人，可以稍做改變，或是工作壓力太大的上班族，睡前可以做些伸展操幫助入眠。

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責任編輯：羅嘉欣