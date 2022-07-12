【3區污水陽性】涉東區丹拿花園、北區清河邨等　港府將派29萬個快測包

▲ 丹拿花園污水檢測呈陽性。（資料圖片）

政府今日（12日）表示，北區、東區、元朗區污水檢測結果呈陽性，病毒量亦相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地區如下：

北區：清河邨、祥龍圍邨及彩園邨

東區：丹拿花園、港運城、錦屏樓、雋悅、佳翠苑、曉翠苑及模範邨

元朗區：俊宏軒、天悅邨、天澤邨及天恩邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴