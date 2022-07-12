【中秋節2022】全港月餅早鳥價大集合 A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當

中秋節將至，全港不同品牌月餅現已陸續推出早鳥價優惠，TOPick為你整合不同品牌的月餅早鳥價優惠，讓大家買得更精明。

1. A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當

A-1 Bakery推出「Pokémon奶皇月餅便當」，趣致的精靈球造型奶皇月餅，餅皮外層呈微微金黃色，鬆軟薄皮，層層的餅皮都揉合現代與傳統元素，啖啖都細膩柔滑，醇香味濃。

此外，「Pokémon奶皇月餅便當」以日式便當造型設計，外盒掀開設有兩個收納櫃，上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅。餅盒的設計既充滿傳統日本特色又滿懷濃厚的日式風情，加上配色上相當色彩繽紛，Pokémon粉絲當作收納之用亦可。「Pokémon奶皇月餅便當」同時也附上印有精美Pokémon圖案的會員卡，Pokémon的愛好者可分別收藏兩款別緻的Pokémon別注版會員卡，更額外附贈印上Pokémon圖案的購物袋。

由7月1日起，A-1 Bakery會率先推出早鳥推廣活動，「Pokémon奶皇月餅便當」(月餅券)於網上及門市均有發售。網店網址: https://bit.ly/3oI6Ew2

2. 家燕姐為中秋熱身 7月首度直播「賣月餅」

家燕姐與ViVi於7月15日晚上9時，將會再度聯手於個人社交媒體專頁合作網上直播，家燕姐更是首次落場「直播帶貨」，現埸介紹她親自設計的自家品牌「家燕媽媽流心奶黃月餅」及「鬆脆蝴蝶酥」等美食禮盒。屆時與觀眾聊天大玩互動之餘，還會與直播粉絲眾多的ViVi一同試食及帶來限時早鳥套裝優惠。

家燕媽媽流心奶皇月餅主打完美的黃金比例，其餅皮金黃鬆化，鎖住以濃滑不過甜的奶油及金沙蛋黃製成的奶黃餡，造出香甜不膩的細緻口感。食用前以微波爐或氣炸翻熱，切開更即見香濃奶黃暖暖流出。新款禮盒套裝加配鬆化香脆、又甜而不膩的小食，包裝精美。