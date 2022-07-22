【中秋節2022】11大月餅品牌早鳥價大合集 A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當【持續更新】

中秋節將至，全港不同品牌月餅現已陸續推出早鳥價優惠，TOPick為你整合不同品牌的月餅早鳥價優惠，讓大家買得精明。

最新影片推介

1. A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當

「Pokémon奶皇月餅便當」以日式便當造型設計，外盒掀開設有兩個收納櫃，上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅。餅盒的設計既充滿傳統日本特色又滿懷濃厚的日式風情，加上配色上相當色彩繽紛，Pokémon粉絲當作收納之用亦可。

月餅便當內是趣致的精靈球造型奶皇月餅，餅皮外層呈微微金黃色，鬆軟薄皮，層層的餅皮都揉合現代與傳統元素，啖啖都細膩柔滑，醇香味濃。

同時，也附上印有精美Pokémon圖案的會員卡，大家可分別收藏兩款別緻的Pokémon別注版會員卡，更額外附贈印上Pokémon圖案的購物袋。

由7月1日起，A-1 Bakery會率先推出早鳥推廣活動，「Pokémon奶皇月餅便當」(月餅券)於網上及門市均有發售。

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2. 家燕姐為中秋熱身 7月首度直播「賣月餅」

家燕姐與ViVi於7月15日晚上9時，將會再度聯手於個人社交媒體專頁合作網上直播，家燕姐更是首次落場「直播帶貨」，現埸介紹她親自設計的自家品牌「家燕媽媽流心奶黃月餅」及「鬆脆蝴蝶酥」等美食禮盒。屆時與觀眾聊天大玩互動之餘，還會與直播粉絲眾多的ViVi一同試食及帶來限時早鳥套裝優惠。

▲ 家燕媽媽自家品牌推出美食禮盒。（圖片由品牌提供）

家燕媽媽流心奶皇月餅主打完美的黃金比例，其餅皮金黃鬆化，鎖住以濃滑不過甜的奶油及金沙蛋黃製成的奶黃餡，造出香甜不膩的細緻口感。食用前以微波爐或氣炸翻熱，切開更即見香濃奶黃暖暖流出。新款禮盒套裝加配鬆化香脆、又甜而不膩的小食，包裝精美。

3. 微熱山丘

台灣品牌微熱山丘推出鳳梨奶黃月餅及全新的紅玉蘋果月餅。以水果作為主要餡料的月餅，與傳統月餅相比，不會讓人感到膩滯及過甜，就連卡路里亦減少了65%。

而副線品牌「FORBIDDEN」亦推出D24 蘇丹王榴槤月餅及貓山王榴槤冰皮月餅，餡料由原個新鮮榴槤拆肉而成，味道香濃。

早鳥優惠價:凡於微熱山丘網站購物滿$700，即可享有免費送貨服務。購物滿$1,000，更可在指定的日子免費送貨。

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4.Häagen-DazsX姜濤

▲ Häagen-Dazs™首度聯乘法國羅浮宮和姜濤，推出雪糕月餅。（圖片由Häagen-Dazs提供）

首度聯乘法國羅浮宮博物館，以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題，更誠邀姜濤推出雪糕月餅，特選客戶即日起至8月8日於Häagen-Dazs™專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，還可享低至64折早鳥優惠。

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5.皇玥月餅

集團今年邀請到巨星古天樂先生擔任代言人，誠意推介皇玥多款月餅—至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。由即日起於全線門店及網上訂購，可享早鳥優惠及買四送一，並可於7月18日至9月4日起於28間門店換領月餅。

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6.明玥月餅

皇玥全新品牌——兒童食品專門店「明玥」，今年推出首個中秋月餅系列，主打水果味餡料月餅包括柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅 、鳳梨月餅及紫甘薯月餅，造型設計都以水果形狀為主，「明玥」月餅系列，現已於明玥門店以早鳥優惠價預售月餅禮券。

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7.Flash Coffee

聯乘本地人氣麵包店「享樂烘焙」限量推出首個月餅禮盒以「社畜兔」的心聲出發，大玩「職場卸膊操」、「月光族」、「上班訴求」等非常地道的港式Memes（迷因圖）。禮盒將由7月18日起至7月31日推出早鳥優惠，大家可於Flash Coffee App或Flash Coffee門市以優惠價$248預訂月餅禮盒。

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8. 1957 & Co

本地餐飲集團1957 & Co.今年推出雙黃白蓮蓉月餅月餅禮盒，月餅用上寸三蓮和鹹蛋黃打造月餅，每一件月餅均以人手搓製，入爐後再控制爐溫多重烘焗，製作出餅皮金黃、蓮蓉清香幼滑、蛋黃鹹香的月餅，價錢為$428一盒。

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9. 恆香

恆香老餅家備了一系列月餅及禮盒，雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、金華火腿伍仁月餅及陳皮紅豆沙月餅及蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅，今次還打造全新產品麻糬酥皮月餅，推出栗子麻糬酥皮月餅及奶黃麻糬酥皮月餅，還聯乘輕鬆小熊呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊™」中秋產品。

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10.Pâtisserie Jane

▲ Pâtisserie Jane推出限量中秋月餅禮盒。（圖片由品牌提供）

今年推出三大月餅系列 — 包括茶控之選「特選茗茶月餅」、夢幻帶懷舊風的「彩虹酥皮月餅」以及人氣口味「經典奶皇月餅」，共提供多達七款口味選擇。由即日起可於官方網站訂購，而即日起至2022年8月14日預訂則可享有低至88折早鳥價惠。凡惠顧滿港幣1,200元正，即可享免費送貨服務。

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11.福和雍

▲ 福和雍—茶餅名茶禮盒。(圖片由品牌提供)

點心茶館福和雍由即日起推出《茶餅名茶禮盒》，主打以嶺南特產陳皮為原料，並由老師傅精心製作的經典廣陳皮豆沙月餅。另外，更選配三款優質茗茶，包括「鳳凰單叢」及「重焙鐵觀音」、「千年茶山老曼峨古樹極品普洱」。由即日至8月31日，訂購《茶餅名茶禮盒》即可享有85折優惠，買滿10盒，更可享有8折優惠。

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文