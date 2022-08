【中秋節2022】21款月餅早鳥價大合集 MarieBelle New York朱古力海鹽月餅【持續更新】

▲ MarieBelle New York 推手工月餅.

中秋節將至,全港不同品牌月餅現已陸續推出早鳥價優惠,TOPick為你整合不同品牌的月餅早鳥價優惠,讓大家買得精明。

1. A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當

「Pokémon奶皇月餅便當」以日式便當造型設計,外盒掀開設有兩個收納櫃,上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅。餅盒的設計既充滿傳統日本特色又滿懷濃厚的日式風情,加上配色上相當色彩繽紛,Pokémon粉絲當作收納之用亦可。

▲ A-1 Bakery推出「Pokémon奶皇月餅便當」。(圖片由品牌提供)

月餅便當內是趣致的精靈球造型奶皇月餅,餅皮外層呈微微金黃色,鬆軟薄皮,層層的餅皮都揉合現代與傳統元素,啖啖都細膩柔滑,醇香味濃。

同時,也附上印有精美Pokémon圖案的會員卡,大家可分別收藏兩款別緻的Pokémon別注版會員卡,更額外附贈印上Pokémon圖案的購物袋。

由7月1日起,A-1 Bakery會率先推出早鳥推廣活動,「Pokémon奶皇月餅便當」(月餅券)於網上及門市均有發售。

了解更多: 按此

2. 家燕姐為中秋熱身 7月首度直播「賣月餅」

家燕姐與ViVi於7月15日晚上9時,將會再度聯手於個人社交媒體專頁合作網上直播,家燕姐更是首次落場「直播帶貨」,現埸介紹她親自設計的自家品牌「家燕媽媽流心奶黃月餅」及「鬆脆蝴蝶酥」等美食禮盒。屆時與觀眾聊天大玩互動之餘,還會與直播粉絲眾多的ViVi一同試食及帶來限時早鳥套裝優惠。

▲ 家燕媽媽自家品牌推出美食禮盒。(圖片由品牌提供)

家燕媽媽流心奶皇月餅主打完美的黃金比例,其餅皮金黃鬆化,鎖住以濃滑不過甜的奶油及金沙蛋黃製成的奶黃餡,造出香甜不膩的細緻口感。食用前以微波爐或氣炸翻熱,切開更即見香濃奶黃暖暖流出。新款禮盒套裝加配鬆化香脆、又甜而不膩的小食,包裝精美。

3. 微熱山丘

台灣品牌微熱山丘推出鳳梨奶黃月餅及全新的紅玉蘋果月餅。以水果作為主要餡料的月餅,與傳統月餅相比,不會讓人感到膩滯及過甜,就連卡路里亦減少了65%。

而副線品牌「FORBIDDEN」亦推出D24 蘇丹王榴槤月餅及貓山王榴槤冰皮月餅,餡料由原個新鮮榴槤拆肉而成,味道香濃。

早鳥優惠價:凡於微熱山丘網站購物滿$700,即可享有免費送貨服務。購物滿$1,000,更可在指定的日子免費送貨。

了解更多:按此

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

4.Häagen-DazsX姜濤

▲ Häagen-Dazs™首度聯乘法國羅浮宮和姜濤,推出雪糕月餅。(圖片由Häagen-Dazs提供)

首度聯乘法國羅浮宮博物館,以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題,更誠邀姜濤推出雪糕月餅,特選客戶即日起至8月8日於Häagen-Dazs™專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅,還可享低至64折早鳥優惠。

了解更多: 按此

5.皇玥月餅

集團今年邀請到巨星古天樂先生擔任代言人,誠意推介皇玥多款月餅—至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。由即日起於全線門店及網上訂購,可享早鳥優惠及買四送一,並可於7月18日至9月4日起於28間門店換領月餅。

了解更多:按此

6.明玥月餅

皇玥全新品牌——兒童食品專門店「明玥」,今年推出首個中秋月餅系列,主打水果味餡料月餅包括柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅 、鳳梨月餅及紫甘薯月餅,造型設計都以水果形狀為主,「明玥」月餅系列,現已於明玥門店以早鳥優惠價預售月餅禮券。

了解更多:按此

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

7.Flash Coffee

聯乘本地人氣麵包店「享樂烘焙」限量推出首個月餅禮盒以「社畜兔」的心聲出發,大玩「職場卸膊操」、「月光族」、「上班訴求」等非常地道的港式Memes(迷因圖)。禮盒將由7月18日起至7月31日推出早鳥優惠,大家可於Flash Coffee App或Flash Coffee門市以優惠價$248預訂月餅禮盒。

了解更多:按此

8. 1957 & Co

本地餐飲集團1957 & Co.今年推出雙黃白蓮蓉月餅月餅禮盒,月餅用上寸三蓮和鹹蛋黃打造月餅,每一件月餅均以人手搓製,入爐後再控制爐溫多重烘焗,製作出餅皮金黃、蓮蓉清香幼滑、蛋黃鹹香的月餅,價錢為$428一盒。

了解更多:按此

9. 恆香

恆香老餅家備了一系列月餅及禮盒,雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、金華火腿伍仁月餅及陳皮紅豆沙月餅及蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅,今次還打造全新產品麻糬酥皮月餅,推出栗子麻糬酥皮月餅及奶黃麻糬酥皮月餅,還聯乘輕鬆小熊呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊™」中秋產品。

了解更多:按此

10.Pâtisserie Jane

▲ Pâtisserie Jane推出限量中秋月餅禮盒。(圖片由品牌提供)

今年推出三大月餅系列 — 包括茶控之選「特選茗茶月餅」、夢幻帶懷舊風的「彩虹酥皮月餅」以及人氣口味「經典奶皇月餅」,共提供多達七款口味選擇。由即日起可於官方網站訂購,而即日起至2022年8月14日預訂則可享有低至88折早鳥價惠。凡惠顧滿港幣1,200元正,即可享免費送貨服務。

了解更多:按此

11.福和雍

▲ 福和雍—茶餅名茶禮盒。(圖片由品牌提供)

點心茶館福和雍由即日起推出《茶餅名茶禮盒》,主打以嶺南特產陳皮為原料,並由老師傅精心製作的經典廣陳皮豆沙月餅。另外,更選配三款優質茗茶,包括「鳳凰單叢」及「重焙鐵觀音」、「千年茶山老曼峨古樹極品普洱」。由即日至8月31日,訂購《茶餅名茶禮盒》即可享有85折優惠,買滿10盒,更可享有8折優惠。

了解更多:按此

12. 超羣餅店

這個中秋節,超羣餅店推出了雙黃白蓮蓉月餅、《「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅》、迷你月餅、每日新鮮出爐分店限量現烤手工月餅、中秋三重奏、以及採用日本麵粉新鮮製造的多款口味手工曲奇禮盒。即日起到門市選購可享低至52折優惠,另外凡購買盒裝月餅即加送$20優惠券1張,多買多送。由2022年7月31日起,顧客更可於超羣 x ZeekStore 外送平台購買多款中秋禮盒,買滿$300更可獲豁免高達$35運費!

了解更多:按此

13. Ketoré

▲ Ketoré推出了生酮月餅。(圖片由品牌提供)

中秋佳節將至,生酮飲食達人唐貝詩(Lydia)自家品牌Ketoré推出了生酮月餅,怕高糖分、高卡路里的大家可以一試!推出奶黃月餅外,還有全新黑芝麻口味,兩者皆無添加糖、無麵粉、無麩質、低碳生酮,用上純天然食材,不含任何香精或色素,關注血糖人士都食得!每個禮盒包含:零罪惡生酮奶黃月餅50gx2、零罪惡生酮黑芝麻月餅50gx2、月光玫瑰白茶12包(單購價:$68)、大家亦可以單件裝$68/個購買,或以即日起至8月11日以早鳥價$298(原價$388)購買一盒。

了解更多:按此

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

14. 「一個不榴 Souled Out」

馬來西亞品牌「一個不榴Souled Out」首度襲港,限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅,由即日起到指定的銷售點,即可以低至7折的早鳥價入手購買貓山王榴槤冰皮月餅禮券。亦於美食博覽推出各種優惠,當日更可以憑優惠選購特別版貓山王榴槤芒果冰皮月餅。榴槤冰皮月餅以貓山皇榴槤為內餡,有陣陣奶油香味,冰皮外皮冰涼軟薄,貓山皇果肉內餡如雪糕般,成分天然,無色素、無添加、無防腐劑。

了解更多:按此

15. MarieBelle New York 推手工月餅

榮獲全紐約「最美味」的朱古力美譽 MarieBelle New York 推出月餅,首創 Gelato雪糕及4款中秋限定軟心朱古力與美國同步全球發行,早鳥訂購可享8折優惠。

▲ MarieBelle New York 推手工月餅.

「手工流心朱古力海鹽月餅」以日本高級麵粉、法國海鹽及可可粉新鮮手工製成。整顆月餅外至餅皮,內至餡料都是蘊含香濃的朱古力味道,餅皮包裹著流心朱古力。「手工流沙奶黃月餅」 以日本高級麵粉混入新鮮鹹蛋黃,配以法國高級發酵牛油和忌廉手工製成鬆軟的餅皮包裹著混入了鹹蛋黃碎粒的流心奶黃,散發著濃郁甘香。兩款月餅絕無添加劑或防腐劑,並全由人手製作,故數量有限。

16. Fortnum & Mason

今年中秋,Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒,禮盒內包含6個Fortnum's自家混合茶製作的奶黃月餅,包括伯爵紅茶(2個)、抹茶(2個)以及全新登場的皇家紅茶(Royal Blend)月餅(2個)。每款月餅均配有一罐精選茶葉(25 克)。由7 月 11 日起至 8 月 21 日期間,大家可以港幣548元購買Fortnum & Mason茗茶月餅禮券。

17. 花玥

今年,本地品牌「花玥」推出兩款月餅套裝,包括以水晶花藝立體投影盒全新包裝示人的「流心手工月餅」及以繁花玻璃溫室粉飾的「玫瑰唧花手工月餅」,並且首次推出以美國太空總署NASA為概念的限量版星空月相系列【Fly Me to The Moon】。「流心手工月餅」包括流心芝士奶蓋白茶手工月餅、流心柑橘紅茶手工月餅、流心陳皮普洱手工月餅。玫瑰唧花手工月餅方面,帶來台灣大甲芋泥鹹蛋、台式手炒鳳梨鹹蛋、中式紅豆融入拉絲麻糬的紅豆麻糬。全新推出的宇宙星空造型月餅【Fly Me to The Moon】的三款星空月相凍餅系列 - 越式椰子咖啡、百香果荔枝、伯爵松露朱古力。

現凡於《花玥》官方網站預訂更可享早鳥優惠低至57折,買3盒更可享送貨服務。

了解更多:按此

18. 安妮美食

香港本地品牌「安妮美食」推岀流心奶黃月餅,外層以牛油餅皮而成,內裏蘊藏着流心奶黃,適合一眾「奶黃控」。還有馬來西亞直送的D197貓山皇貓山王冰皮月餅,貓山王冰皮月餅內餡以100%D197貓山王榴槤果肉製成,榴槤控必食!8月於網店訂購更可享有早鳥優惠,8月31日前預訂:貓山王冰皮月餅價錢為$368,流心奶黃月餅價錢為$258。

了解更多:按此

19. esca

主打香港製造,百分百素食,不含防腐劑的手工月餅,系列包括皇牌鹹蛋巴馬臣芝士奶黃、新推出的抹茶杏仁、芋頭椰子、 鴛鴦、鐵觀音朱古力多款口味。更推出由 25 年陳皮、意大利 Amalfi 檸檬和冰糖製成的自製陳皮檸檬醬。由現在到8月10日開始接受預訂,並提供八折早鳥折扣優惠。

了解更多: 按此

20. The Cakery

▲ :為慶祝與別不同的中秋佳節,The Cakery以健康且無添加防腐劑的日本食材 入饌,呈獻多款零罪感的純素月餅(HK $568/四個)。(圖片由品牌提供)

將推出四款無麩質的純素月餅口味,包括黑芝麻流心月餅、柚子 藍莓月餅、芒果流心月餅和八女焙茶朱古力月餅,一盒四款以精美禮盒盛載。月餅寶藍色包裝靈感源於日本摺紙藝術,並以金色銀杏葉點綴,設計極富藝術感。純素月餅由即日起接受預訂,凡於8月19日或之前訂購,即可以早鳥優惠價 (HKD$458)購 買。如選擇於8月20日至9月10日購買,則可於門市自取或選擇送貨服務。

了解更多: 按此

21. Aqua Restaurant Group

今年中秋,Aqua Restaurant Group 餐飲集團旗下的 The Chinese Library、胡同、Dim Sum Library 及 aqualuna 中式帆船「張保仔」將會呈獻中秋晚宴和茶香奶黃月餅。大家只需於於9月9日及10日的晚餐時段到Dim Sum Library太古廣場店用餐,每位均可獲贈月餅一件。於9月9至11日期間參加「點心航遊」,每兩位可免費獲贈「烏龍茶奶黃月餅」一件。胡同更會為於9 月 2、3、9 和 10 日期間享用晚宴的客人免費送上「鐵觀音奶黃月餅」 慶中秋。

責任編緝:張懿慧、蕭雅文