【中秋節2022】7大月餅品牌早鳥價大合集 A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當【持續更新】

中秋節將至，全港不同品牌月餅現已陸續推出早鳥價優惠，TOPick為你整合不同品牌的月餅早鳥價優惠，讓大家買得精明。

最新影片推介

1. A-1 Bakery推Pokémon奶皇月餅便當

「Pokémon奶皇月餅便當」以日式便當造型設計，外盒掀開設有兩個收納櫃，上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅。餅盒的設計既充滿傳統日本特色又滿懷濃厚的日式風情，加上配色上相當色彩繽紛，Pokémon粉絲當作收納之用亦可。

月餅便當內是趣致的精靈球造型奶皇月餅，餅皮外層呈微微金黃色，鬆軟薄皮，層層的餅皮都揉合現代與傳統元素，啖啖都細膩柔滑，醇香味濃。

同時，也附上印有精美Pokémon圖案的會員卡，大家可分別收藏兩款別緻的Pokémon別注版會員卡，更額外附贈印上Pokémon圖案的購物袋。

由7月1日起，A-1 Bakery會率先推出早鳥推廣活動，「Pokémon奶皇月餅便當」(月餅券)於網上及門市均有發售。

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2. 家燕姐為中秋熱身 7月首度直播「賣月餅」

家燕姐與ViVi於7月15日晚上9時，將會再度聯手於個人社交媒體專頁合作網上直播，家燕姐更是首次落場「直播帶貨」，現埸介紹她親自設計的自家品牌「家燕媽媽流心奶黃月餅」及「鬆脆蝴蝶酥」等美食禮盒。屆時與觀眾聊天大玩互動之餘，還會與直播粉絲眾多的ViVi一同試食及帶來限時早鳥套裝優惠。

▲ 家燕媽媽自家品牌推出美食禮盒。（圖片由品牌提供）

家燕媽媽流心奶皇月餅主打完美的黃金比例，其餅皮金黃鬆化，鎖住以濃滑不過甜的奶油及金沙蛋黃製成的奶黃餡，造出香甜不膩的細緻口感。食用前以微波爐或氣炸翻熱，切開更即見香濃奶黃暖暖流出。新款禮盒套裝加配鬆化香脆、又甜而不膩的小食，包裝精美。

3. 微熱山丘

台灣品牌微熱山丘推出鳳梨奶黃月餅及全新的紅玉蘋果月餅。以水果作為主要餡料的月餅，與傳統月餅相比，不會讓人感到膩滯及過甜，就連卡路里亦減少了65%。

而副線品牌「FORBIDDEN」亦推出D24 蘇丹王榴槤月餅及貓山王榴槤冰皮月餅，餡料由原個新鮮榴槤拆肉而成，味道香濃。

早鳥優惠價:凡於微熱山丘網站購物滿$700，即可享有免費送貨服務。購物滿$1,000，更可在指定的日子免費送貨。

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4.Häagen-DazsX姜濤

▲ Häagen-Dazs™首度聯乘法國羅浮宮和姜濤，推出雪糕月餅。（圖片由Häagen-Dazs提供）

首度聯乘法國羅浮宮博物館，以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題，更誠邀姜濤推出雪糕月餅，特選客戶即日起至8月8日於Häagen-Dazs™專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，還可享低至64折早鳥優惠。

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5.皇玥月餅

集團今年邀請到巨星古天樂先生擔任代言人，誠意推介皇玥多款月餅—至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。由即日起於全線門店及網上訂購，可享早鳥優惠及買四送一，並可於7月18日至9月4日起於28間門店換領月餅。

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6.明玥月餅

皇玥全新品牌——兒童食品專門店「明玥」，今年推出首個中秋月餅系列，主打水果味餡料月餅包括柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅 、鳳梨月餅及紫甘薯月餅，造型設計都以水果形狀為主，「明玥」月餅系列，現已於明玥門店以早鳥優惠價預售月餅禮券。

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7.Flash Coffee

聯乘本地人氣麵包店「享樂烘焙」限量推出首個月餅禮盒以「社畜兔」的心聲出發，大玩「職場卸膊操」、「月光族」、「上班訴求」等非常地道的港式Memes（迷因圖）。禮盒將由7月18日起至7月31日推出早鳥優惠，大家可於Flash Coffee App或Flash Coffee門市以優惠價$248預訂月餅禮盒。

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文