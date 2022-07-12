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【創科發展】首個跨境官產學研共建創科教育中心成立　李家超盼激發創新思維開新篇

社會 17:01 2022/07/12

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全港首個跨境「官產學研」共建的非牟利教育機構「香港創科教育中心」今在科學園舉行成立儀式。（陳靜儀攝）

全港首個跨境「官產學研」共建的非牟利教育機構「香港創科教育中心」（Hong Kong InnoX Academy），今日（12日）在科學園舉行成立儀式。中心目的結合港深兩地資源，推動香港創科發展取得突破，行政長官李家超致辭表示，特區政府將發揮和結合與內地優勢，希望激發香港新一代創新思維的火花，同為香港創科產業開新篇。

中心由紅杉中國轄下創科香港基金會（HKXF），與香港大學、科技大學及香港科技園聯合發起，由科大電子與計算機工程學系教授李澤湘擔任院長，創新科技及工業局為戰略支持機構。

中心旨在「賦能年輕人以無窮科技創新能力」，向粵港澳大灣區青年提供體系化創新創業教育，結合港深資源，培養學以致用的創新領袖及創業人才，以教育創新驅動產業發展和社會進步，推動香港創科經濟發展取得突破，助力粵港澳大灣區及國際創科中人建設。科學園將為中心免費提供教學及辦公場地及實驗設施。

行政長官李家超。（陳靜儀攝）

李家超出席中心在科學園舉辦的成立儀式，他表示，國家主席習近平在7.1的重要講話，以及親身考察科學園，為本港發展國際創科中心注入強大動力。他希望社會各界與當局合作，激發新一代創新思維的火花，鼓勵青年勇於嘗試，融入國家發展大局，同為香港創科產業開新篇。

前行政長官、全國政協副主席梁振英亦透過影片致辭，他說留意到部分本港大學生畢業後未能學以致用，認為中心可促進香港與大灣區的交流，表達對香港年輕人的關注和對創科中心的支持。

創新科技及工業局局長孫東在對談環節表示，新一屆政府計劃在扶持科研方面推出新舉措，推動大學生培養創新思維，鼓勵大學生創業中發揮更重要角色。

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記者：馮琪雅

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