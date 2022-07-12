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【防疫措施】政府宣布延續現行社交距離措施　生效期至7月27日

社會 17:13 2022/07/12

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政府宣布延續現行社交距離措施。（陳國峰攝）

政府今日（12日）公布，將延續現行社交距離措施，生效期間為7月14日至7月27日。

醫務衞生局指，近期本港每日新增個案在4位數字徘徊，而現時留院接受治療的確診者亦接近1,000人；考慮到當前的疫情發展，並平衡社會和經濟活動的需要，決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，暫時不作放寬。

當局指，措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業；而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩、公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。
 
當局又說，會繼續密切監察整體疫情發展，審慎考慮下一階段的社交距離措施，務求在維持社會日常運作的同時，防範疫情反彈的風險。

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責任編輯：黃悅晴

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