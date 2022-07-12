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【擲磚誤殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　陪審團裁定兩被告誤殺及傷人罪名不成立暴動罪成候判

社會 17:37 2022/07/12

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兩名被告誤殺及意圖而傷人罪均不成立，兩人暴動罪名則成立。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認誤殺等罪，案件今（12日）於高等法院續審。法官今早完成引導陪審團後，由5女2男組成的陪審團退庭經過6小時商議後，裁定兩名被告誤殺及意圖而傷人罪均不成立，兩人暴動罪名則成立。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。陪審團一致裁定兩名被告誤殺罪名不成立，並以大比數裁定有意圖而傷人罪名不成立，暴動罪則成立。法官將判刑押後至下周五(22日)，兩名被告還押候判。部份家屬聞判後，於庭外喜極而泣。

誤殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

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記者：林育慧

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