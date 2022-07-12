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【長者住屋】房協「長者安居樂」推全新網站設網上申請　第3個項目料今年底落成

社會 17:49 2022/07/12

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房協「長者安居樂」推全新網站設網上申請，第3個項目料今年底落成。（房協網站截圖）

房協推出全新網站，新增多項功能和服務，包括新增網上申請系統，「長者安居樂」住屋計劃以全新標誌及形象呈現，寓意《豐盛頤年，安居無憂》，迎接即將於今年年底落成的第3個項目。

房協「長者安居樂」住屋計劃，第3個項目位於紅磡利工街，預計將於2022 年年底落成。

房協表示，全新網站提供一站式的屋苑 資訊、申請安排、護理安老院舍等資料，同時新增網上申請系統，讓有興趣申請「長者安居樂」住屋計劃人士隨時可於 網上遞交申請，省時方便。「智方便」用戶可透過「智方便」 的「填表通」功能自動填寫個人申請資料，方便快捷。

房協行政總裁陳欽勉表示，透過全新網站，期望方便市 民大眾，尤其長者，更容易了解「長者安居樂」住屋計劃， 以及掌握其他對長者有用的資訊和活動。

為推廣居家安老及長者友善社區，房協新推出 「樂活銀齡」會員計劃，歡迎年滿十八歲或以上人士包括長者、其家人或照顧者及有興趣人士透過網站申請成為會員。「樂活銀齡」將定期為會員提供居家安老的資訊，例如樂齡科技及健康生活貼士等，並會安排多元化的活動，擴闊會員的社交網絡，促進更豐盛多姿的生活。

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責任編輯：李榮忠

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