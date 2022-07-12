【尖子從醫】畢業如願當醫生不怕捱苦　女學霸心聲︰減輕病人痛楚有成功感

▲ 女學霸畢業後如願當上醫生，她坦言不怕捱苦，能夠減輕病人的痛楚就有成功感。

我家的「印度西施」已經長大了。

她是我二家姐的女兒，在澳洲出世。由於天生皮膚黝黑，所以被我們取笑她為「印度西施」。

一轉眼，西施姨甥女已從戴着帽子背着大書包上學的小學生，搖身變成帶着聽診器穿着白袍巡房的小醫生。

「工作辛苦嗎？」我問她。

「我年輕，不怕捱苦。」她嫣然一笑。

「為何會選擇成為醫生呢？」其實我們全家人從沒想過溫柔文靜的小西施想做醫生。

「我喜歡接受挑戰。我知道自己沒有能力治好每一個病人，但若我能成功幫助一個病人減輕病痛，甚至令他痊癒，我便覺得很有成功感和滿足感。」

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這位小學霸正直善良，做事謹慎細心，待人謙遜有禮。她能夠成為醫者，我有信心這是許多病人的福氣。

中國人有句諺語：「醫者父母心」。病人的家屬永遠期望醫護人員能遵守這個基本職業操守，視病人如父母對子女一樣無私付出，盡心竭力醫治照料每一個病者。但眾所皆知，無論是公營或私營醫院，以至護養院及老人院等等，都面對人手不足和工作過量的情況。醫護人員能夠盡忠職守已經非常難得，病人及家屬已經不敢奢望獲得窩心的照料。

一位實習護士學生，被安排在一個非常繁忙的病房工作，當中一位女長者知道自己不久人世，於是要求去世前能多見這位善良的護士，她一口答應，每天抽空陪婆婆談話。五天後，婆婆握着這護士學生的手帶笑辭世。

「謝謝你以善良和愛心為我太太送行，你永遠是我家的英雄。」老太一家向小護士鞠躬道謝。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「以善良和愛心送行」

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