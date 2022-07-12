【旅遊騙案】有騙徒疑冒用「東瀛遊」發假信息　旅行社發聲明澄清

▲ 東瀛遊提醒市民若收到懷疑訊息可與公司確認。（香港經濟日報資料圖片）

網絡詐騙層出不窮，警方多次呼籲市民注意網騙個案增加，近日有訊息涉及旅行社套票優惠，聲稱可免費遊覽本地景點，其中涉及東瀛遊旅行社。東瀛遊官方Facebook（12日）發布聲明，指從未授權有機構或人士使用「東瀛遊旅遊」、「東瀛遊」的商號或商標，提醒市民若收到懷疑訊息可與公司確認，切勿讓不法之徒有機可乘。

近日網上流訊息，有市民收到疑似東瀛遊社交帳號發來的短訊，聲稱只需在指定零售或餐飲商戶獲取優惠券，即可免費或額外參與本地旅遊團。

▲ 網絡上流傳的虛假訊息。（東瀛遊FB截圖）

東瀛遊官方Facebook發布聲明，指從未授權該等機構或人士使用「東瀛遊旅遊」、「東瀛遊」的商號或商標, 有關貼文及短訊與東瀛遊旅行社亦無任何關連。對於網上流傳的虛假訊息，東瀛遊提醒市民若收到懷疑訊息可與公司確認，切勿讓不法之徒有機可乘。

EGL Tours 東瀛遊（東瀛遊Facebook）：

近日本公司於不同社交網站及通訊媒體平台發現流傳一些以本公司名義、商號或商標的貼文或短訊，藉口以各種旅遊推廣活動或工作介紹，聲稱會發出相關抵扣券及優惠券。 東瀛遊現作出嚴正聲明，有關貼文及短訊與東瀛遊旅行社並無任何關連，亦從未授權該等機構或人士使用「東瀛遊旅遊」、「東瀛遊」之商號或商標。就有關貼文及短訊可能引致的各種後果和影響，一概與本公司無關。本公司在此提醒市民，若收到懷疑訊息，請與本公司確認，切勿讓不法之徒有機可乘。

另外，近日有多名市民迪士尼樂園facebook留言疑涉騙案，相同留言逾50個，涉及一名人士懷疑失蹤事件，內容指購買了樂園的產品後懷疑失蹤，希望迪士尼樂園可跟進。香港迪士尼樂園回應稱，絕不容忍任何違法行為，已將此事件向警方報案，並會配合警方的調查。如有人懷疑受騙，請即聯絡警方。詳情即看：【下一頁】

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實習記者：王小小