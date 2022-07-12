暖男陳柏宇與妻女齊慶祝結婚周年　鍾柔美想唱情歌：畀觀眾睇到唔同嘅一面

▲ 陳柏宇、鍾柔美和林碧蓮出席活動。

陳柏宇（Jason） 與《聲夢傳奇》的鍾柔美（Yumi）和林君蓮（蓮姐）日前現身東港城，為「元宇宙甜點藝術展覽」任揭幕嘉賓，席間3人紛紛大展歌喉和分享近況，更即場試玩「元宇宙甜點藝術展覽」VR虛擬實境裝置。

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Jason、Yumi和蓮姐原來都是甜品愛好者。

Yumi率先興奮道：「我覺得呢到好正！因為香港真係好少有呢啲咁夢幻嘅展覽，其實之前都有聽過呢個『The Dessert Museum』，喺外國好出名架！」

而蓮姐亦笑得甜蜜：「係呀！而且每一個裝置都好有心思，好啱女仔打卡。」

陳柏宇則笑指：「我覺得個女（Abi） 一定會好鍾意，我自己私心特別鍾意『情迷彈撻樂園』，脹卜卜咁好得意囉，又有香港特色！」

▲ 鍾柔美原來是甜品控。

雖然最近忙於錄歌，準備製作新專輯， Jason仍不忘抽空陪太太符曉薇（Leanne）和女兒Abi一同慶祝結婚5周年，他說：「今日見到展覽咁靚又有咁多野玩，所以遲吓有時間我都會帶佢地嚟呢度打吓卡，幫佢地影多啲靚相同放鬆心情。」

問到近年被熱捧為跳唱歌手的Yumi有沒有新計劃，她說：「喺呢到見到咁靚嘅裝飾，覺得用嚟做MV場景都幾好，其實有機會都想試下唱啲甜甜蜜蜜嘅歌，畀觀眾睇到自己有唔同嘅一面！」