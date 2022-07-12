【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票

警方上周公布最新10大高危貨品排行榜，當中「主題公園/酒店套票」升至第二名，近日有多名市民到迪士尼樂園facebook留言稱疑涉騙案，指一名自稱為迪士尼員工人士「Carmen Chan」收錢後失聯。受騙群主李太向TOPick講解受騙經過。詳情即看：【下一頁】

李太表示，她在5月透過「媽媽谷」認識了一名自稱迪士尼樂園員工女子Carmen Chan。Carmen Chan 指因疫情關係，特為一眾媽媽推出迪士尼年證及酒店套票優惠：

因為是我們員工見到現在疫情關係，所以我哋私下做7折去幫輕所有媽媽帶小朋友入迪士尼玩。但你做唔到俾訂金嘅話，真係唔好意思啦，啲名額會俾有需要嘅媽媽。

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當時Carmen Chan聲稱可以7折後買一送一的價錢購入白金卡，折算後為1,399元一張；另亦有2,000元住一晚酒店包3餐的優惠，包括迪士尼探索家度假酒店、迪士尼樂園酒店；而金卡亦有買2送1優惠，可以3,118元購入2張成人及1張小童金卡。

李太付款後在5月15日收到年證訂購確認電郵，電郵抬頭姓名是「Kx Wxxx CARMEN」，而年卡姓名則為自己及家人，相信是員工協助購買年票。她之後亦成功到樂園遊玩，而入住酒店時更是由這位「自稱員工」為她辦理入住手續。她又憶述，曾經有一次到帶同外傭到迪士尼，這位「自稱員工」Carmen Chan在樂園門外更曾展示「員工證」就將外傭帶入園，故此李太一直相信「Carmen Chan」的確是迪士尼樂園員工。

佢可以帶人入園，亦都有幫人check in，正常人都唔覺得佢係假嘅。

她表示由於一直成功進入樂園及入住酒店，故此將訊息轉發出去，不知不覺成立一個300人的群組，可以透過「Carmen Chan」購買酒店套票，而基本上全部家長入住酒店時都由「自稱員工」幫忙辦理入住手續，故一直未有懷疑涉及騙案。

家長們不虞有詐，不少人透過「Carmen Chan」預留未來數個月的門票或者酒店套票。直至7月10日，有家長發現與「Carmen Chan」失聯，更一度懷疑她有人身安全問題。後來有家長主動聯絡迪士尼查證她不是員工，故相信受騙。李太亦有訂購7月、9月、12月的酒店套票，涉款約18,000元，而有家長更表示已付款5至6萬元，群內計算整體損失逾50萬元。

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記者：黃穎津