【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡

▲ 醫生點評9款常見早餐食物。

一日之計在於晨，選對早餐食物很重要。台灣家庭醫學科醫生許哲源最近就在網上分享9款常見早餐食物，其中一樣堪稱是早餐界地雷食物，卡路里達400至500大卡，進食後更不易有飽腹感，注重健康的人士應要特別留意。

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許哲源在Facebook專頁《好日子診所》發文表示，在減重過程中需要減醣，常見的漢堡、三明治（三文治）、吐司（多士）都是富含碳水化合物的食物。只要把握多吃蛋、肉、好的蛋白質，以及避開澱粉、炸物、高油脂類食物等幾個大原則，就可以放心享用早餐。

許哲源另分享了9款常見早餐食物，並作逐一點評：

蛋餅：餅皮本身是碳水化合物，但佔主成分的比例不高，加上至少含有一顆蛋，蛋白質的攝取不會太少，如果可以加點里肌豬排，會增加所含蛋白質。

三文治：可搭配些生菜及半顆蛋，但要小心餡料，建議避開炸物、薯餅、高熱量高醣類的食物，減少沙律醬，多選擇豬里肌、鮪魚。

漢堡：漢堡跟三文治的組成很像，只是麵包太多，一樣要小心炸物。

生菜沙律：建議多攝取蔬果，醬料選擇以低卡為主，例如和風醬。

蘿蔔糕：蘿蔔糕主要成份是碳水化合物，加上煎的過程中會吸收很多油脂，很容易熱量爆燈，建議少吃為妙。

鐵板麵：麵是澱粉，而鐵板麵的醬料幾乎都勾芡，熱量更是爆燈，有些鐵板麵還會加上粟米粒，一份鐵板麵的熱量可高達600大卡，一定要避免。

果醬吐司：兩片吐司熱量等於一碗白飯，加上醬料，香蒜、奶酥吐司熱量可高達200至400大卡。

燒餅油條（油炸鬼）：基本上就是食油，燒餅為了美味跟蓬鬆會加上酥油，油條（油炸鬼）就是炸麵糰，卡路里高達400至500大卡，還吃不飽。

飲料：早餐店的飲料都太甜，建議以水、無糖豆漿、牛奶為主。

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責任編輯：羅嘉欣