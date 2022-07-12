  • 31°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《騙海豪情》導演新作《阿姆斯特丹》　「蝙蝠俠」基斯頓比爾「小丑女」瑪歌羅比高手過招

娛樂 18:41 2022/07/12

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《阿姆斯特丹》

金球獎導演大衛奧羅素（David O. Russell）繼《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）、《騙海豪情》（American Hustle）後，醞釀7年推出史詩式犯罪新作《阿姆斯特丹》（Amsterdam）。

片中演員雲集荷里活眾演技派，包括金像影帝基斯頓比爾（Christian Bale）、兩屆金像提名瑪歌羅比（Margot Robbie）、《天能》約翰大衞華盛頓（John David Washington）。

此外還有羅拔迪尼路（Robert De Niro）、雷米馬利克（Rami Malek）、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、素兒蘇丹娜（Zoe Saldaña）、金像提名米高沙朗（Michael Shannon）同場鬥演技。

基斯頓比爾、瑪歌羅比及約翰大衞華盛頓這嶄新組合扮演死黨，基斯頓更以破格的單眼造型示人，與戲中多位演技派在錯綜複雜的情節中交手，高手過招合力演出這個史實與虛構交織出的奇情故事。

 

最新影片推介：戴耀明專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
11:01 2022/07/05
【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 　公開絕密塑身法鍊成雷神身型
13:54 2022/07/07
【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 　公開絕密塑身法鍊成雷神身型
【新戲院】接手百老匯原址今正式開業　MCL Cinemas Plus+為觀眾送上全新體驗
18:15 2022/07/07
【新戲院】接手百老匯原址今正式開業　MCL Cinemas Plus+為觀眾送上全新體驗

你可能感興趣

【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
11:01 2022/07/05
【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 　公開絕密塑身法鍊成雷神身型
13:54 2022/07/07
【雷神奇俠4】基斯咸斯禾夫爆肌派福利 　公開絕密塑身法鍊成雷神身型
【新戲院】接手百老匯原址今正式開業　MCL Cinemas Plus+為觀眾送上全新體驗
18:15 2022/07/07
【新戲院】接手百老匯原址今正式開業　MCL Cinemas Plus+為觀眾送上全新體驗
基斯頓比爾 瑪歌羅比 荷里活 導演

最高瀏覽

【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
11:58 2022/07/11
【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
10:39 2022/07/11
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
【I SWIM】新生代男神魏浚笙已有結婚計劃　Jeffrey向女友派定心丸成男人典範
12:52 2022/07/11
【I SWIM】新生代男神魏浚笙已有結婚計劃　Jeffrey向女友派定心丸成男人典範