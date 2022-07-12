《騙海豪情》導演新作《阿姆斯特丹》　「蝙蝠俠」基斯頓比爾「小丑女」瑪歌羅比高手過招

▲ 《阿姆斯特丹》

金球獎導演大衛奧羅素（David O. Russell）繼《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）、《騙海豪情》（American Hustle）後，醞釀7年推出史詩式犯罪新作《阿姆斯特丹》（Amsterdam）。

片中演員雲集荷里活眾演技派，包括金像影帝基斯頓比爾（Christian Bale）、兩屆金像提名瑪歌羅比（Margot Robbie）、《天能》約翰大衞華盛頓（John David Washington）。

此外還有羅拔迪尼路（Robert De Niro）、雷米馬利克（Rami Malek）、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、素兒蘇丹娜（Zoe Saldaña）、金像提名米高沙朗（Michael Shannon）同場鬥演技。

基斯頓比爾、瑪歌羅比及約翰大衞華盛頓這嶄新組合扮演死黨，基斯頓更以破格的單眼造型示人，與戲中多位演技派在錯綜複雜的情節中交手，高手過招合力演出這個史實與虛構交織出的奇情故事。

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