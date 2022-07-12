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【在乎你我他攝影展】謝安琪與森美細說不平凡故事　Hillary+林正峰+咖哩現身分享

娛樂 18:59 2022/07/12

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由香港紅十字會主辦的「在乎你我他」攝影展將於本周日（17日）舉行開幕禮 ， 屆時劉沛蘅（Hillary）、林正峰及黃雅慧（咖哩）將現身中環街市展覽場為活動揭幕，分享早前參與活動宣傳點滴，鼓勵大家從日常小事細味人情，公眾人士可免費入場。

大會同時會播映由謝安琪、森美、咖哩、Hillary及林正峰身體力行，與五個故事的主人翁真情對話的短片，細說平凡人的不平凡故事。 

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最新影片：戴耀明專訪

當日現場由尋人服務職員Bessy跟大家現身說法，訴說尋人服務嘅苦與樂，場內亦設有精美打卡位、窩心訊息留言區。

整個攝影展由三位本地青年攝影師李詩卉（Sharon Salad）、張俊謙（Jeremy C. Photography）及李偉信（Wilson Lee Photography），以細膩攝影技術在香港的不同角落捕捉服務受惠者、職員、義工、捐款及捐血者的面貌與故事，展現大城之中、人道路上的不同面貌。

【膠戰女神】 Hillary親講與洪卓立相識原因　 劉沛蘅公開嗌男友暱稱閃盲網民

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「在乎你我他」攝影展開幕禮暨分享會 
日期：7月17日 
開幕禮時間：下午2時30分至下午3時15分
分享會時間：下午5時至5時45分
地點：中環街市一樓Event Space
攝影展詳情：https://www.redcross.org.hk/tc/everyonematters.html 

撰文 : TOPick柴犬出動

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