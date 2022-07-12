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【跨代貧窮】招募2千弱勢社群學生配對友師　擬每名學員獲5千元啟動資金

政治 18:46 2022/07/12

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陳國基（右一）主持弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組。（政府新聞處）

特首李家超早前公布立四個工作小組，並於今日召開首次會議。由政務司司長陳國基主持的弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組，就擬訂招募2,000名弱勢社群初中學生，配對義務友師。

陳國基指，行動小組以精準扶貧為務，推行計劃以助解決跨代貧窮問題，擬在社區和學校招募弱勢社群初中生，尤其是居住劏房的學生，第一期有2,000名額，包括師友配對、個人發展規劃和財政支援三大元素。

根據計劃，每名初中學員將獲配對一名義務友師，分享其人生經驗，並安排參觀、工作影子計劃或其他活動，又會幫助培養正確理財觀念，初步擬向每名學員提供5,000元啟動資金，並在友師指導下使用，完成計劃再有5,000元奬學金。

另外，行動小組就計劃的初步方案、執行細節作討論，包括官商民合作模式、學員和友師招募安排、師友計劃等，又探討如何促進商界參與，初步商定了成效指標，同意應着重評估和比較，學員參與前後，其自信心、責任感等方面的變化。

陳國基稱，爭取在8月內公布詳情，並考慮於一年後推出第二期計劃。

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責任編輯：陳宛彤

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