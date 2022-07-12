【消費券】部分市民被通知不符合領取資格　政府發言人：可提出覆檢申請的手續

▲ 曾作出永久離港宣誓的港人或無資格領取消費券。（資料圖片）

18歲以上合資格港人最快下月可領取5,000元消費券，部分人士已收到政府部門發出的「不符合領取消費券資格」的短訊。消費券計劃秘書處近日陸續以特定電話號碼（+852 6059 1120）發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強制性公積金（「強積金」）或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合2022年（第二階段）消費券計劃的資格準則。



政府指，明白部分相關登記人的情況可能在提交上述申請後有變（例如已回流香港多年），因此如個別收到有關短訊的登記人認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可按短訊所示在收到短訊的14天內以書面提交申述。秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是否符合計劃的資格準則。



發言人提醒，欲提交申述的登記人可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後連同短訊通知的複本及其他有關文件以以下方式交回秘書處：

提交覆核表格的注意事項：

1. 請在收到通知短訊後十四天內以書面提交覆檢申請

2. 填妥表格及連同證明資料的提交渠道：：

- 郵寄：香港郵政總局郵政信箱185000號，「消費券計劃秘書處」

- 電郵：enquiry@consumptionvoucher.gov.hk

- 傳真號碼3106 0701

- 親身或找朋友將填好的表格，交到臨時服務中心。在7月23日或之前，這八個中心均運作。

地址：https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/centre.html

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記者：袁澍