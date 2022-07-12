【消費券】部分市民被通知不符合領取資格　消息：他們曾宣誓法定聲明永久離港

▲ 曾作出永久離港宣誓的港人或無資格領取消費券。（資料圖片）

18歲以上合資格港人最快下月可領取5,000元消費券，部分人士已收到政府部門發出的「不符合領取消費券資格」的短訊。政府消息指出，收到相關短訊者，都曾主動作出「宣誓法定聲明」，證明自己將永久離開香港，並無意返回香港作永久居民或在香港定居，更以此為理由要求「提前」(即65歲之前) 提取所累積的強積金供款。

根據這次發放消費券的準則，如果申請人「已永久或有意永久離開香港」，將不符合資格。政府消息指，基於這些人曾作出「永久離港」的具法定效力聲明，故此他們不符合獲發消費券的資格。

不過，消息透露，如果當事人其後回流香港生活或工作，又或有其他合理原因，可提交書面覆核申請，提供理據及證明。另外，有一點值得注意，秘書處是以特定電話號碼(+85260591120) 發出這個手機短訊的，市民可留意發放信息的號碼，以確定來源。

提交覆核表格的注意事項：

1. 請在收到通知短訊後十四天內以書面提交覆檢申請

2. 填妥表格及連同證明資料的提交渠道：：

- 郵寄：香港郵政總局郵政信箱185000號，「消費券計劃秘書處」

- 電郵：enquiry@consumptionvoucher.gov.hk

- 傳真號碼3106 0701

- 親身或找朋友將填好的表格，交到臨時服務中心。在7月23日或之前，這八個中心均運作。

地址：https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/centre.html

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍