  • 31°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 20:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新工作組】發展局將於9月匯報未來10年「熟地」供應預測　擬年底前向立會提修例精簡法定程序

政治 18:54 2022/07/12

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

由財政司司長陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」，今日召開首次會議，討論未來的工作計劃。（政府新聞處）

「土地及房屋供應統籌組」今日召開首次會議，討論未來的工作計劃。其中，發展局將於9月匯報，未來10年每年「熟地」供應預測；至於精簡法定程序的工作，當局目標於今年底前，向立法會提交條例修訂草案。

今次會議討論了今年下半年工作計劃，涵蓋土地供應、交通運輸及精簡發展程序等議題。

政府在會後表示，發展局將盡快制訂未來十10每年可供發展土地（即「熟地」）的供應預測，並在9月向「統籌組」匯報，以便檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展，確保不同用地的供應適時到位。

精簡法定程序的工作方面，政府指，發展局和環境及生態局將在9月，向「統籌組」提交具體法例修訂的工作方案，包括《城市規劃條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《收回土地條例》、《環境影響評估條例》等，為如期於年底前向立法會提交條例修訂草案作準備。

另外，對於涉及制度改善的工作，包括如何使「基建先行」的概念制度化，以及如何更有效統籌各政府部門用好土地提供社會所需設施，有關政策局會於第4季向「統籌組」提交建議。

主持會議的財政司司長陳茂波指，土地和公、私營房屋的及時供應，以及到位的交通、基建、社福和文康設施等配套，關乎到市民的獲得感和幸福感，形容必須以務實有為的態度，全方位推動土地及房屋供應。

他續指，各部門務須加強統籌協調，精簡程序，進一步提速、提效、提量造地建屋，力促多元發展。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【房屋供應】未來五年房屋供應緊張　房屋局長何永賢：做夢都想著個快字
15:40 2022/07/07
【房屋供應】未來五年房屋供應緊張　房屋局長何永賢：做夢都想著個快字
【房屋供應】陳茂波：研刪減不必要法定程序加速供應　交通基建先行非常重要
17:03 2022/07/10
【房屋供應】陳茂波：研刪減不必要法定程序加速供應　交通基建先行非常重要
【新工作組】政府擬推「香港新市容」清潔運動　短時間內提升香港環境衞生
今日 16:24
【新工作組】政府擬推「香港新市容」清潔運動　短時間內提升香港環境衞生

你可能感興趣

【房屋供應】未來五年房屋供應緊張　房屋局長何永賢：做夢都想著個快字
15:40 2022/07/07
【房屋供應】未來五年房屋供應緊張　房屋局長何永賢：做夢都想著個快字
【房屋供應】陳茂波：研刪減不必要法定程序加速供應　交通基建先行非常重要
17:03 2022/07/10
【房屋供應】陳茂波：研刪減不必要法定程序加速供應　交通基建先行非常重要
【新工作組】政府擬推「香港新市容」清潔運動　短時間內提升香港環境衞生
今日 16:24
【新工作組】政府擬推「香港新市容」清潔運動　短時間內提升香港環境衞生
環境及生態局 收回土地條例 發展局 陳茂波 立法會 交通 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
11:58 2022/07/11
【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格
今日 11:12
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格
【新聞小花】TVB新聞主播穿旗袍報天氣受關注　林婷婷成新一代新聞之花
17:59 2022/07/11
【新聞小花】TVB新聞主播穿旗袍報天氣受關注　林婷婷成新一代新聞之花