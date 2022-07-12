【香蕉抗癌】東京大學研究梅花點香蕉可抗癌　一日食兩條熟蕉改善腸道健康

「不要以貌取人」，原來揀香蕉亦一樣，滿布梅花點的熟香蕉外表醜醜的，但原來營養價值極高，日本醫學研究早前更證實，越熟的香蕉越有益，熟香蕉當中所產生的「腫瘤壞死因子」，更有助殺死癌細胞，實在要為熟香蕉說句︰「我很醜，但營養很足夠！」

影片推介：

斑點蕉含「腫瘤壞死因子」（TNF）

香蕉含豐富的鉀、維他命A、B6和C、纖維素、鎂、磷等及高熱量，但不少人都會揀黃色無黑斑的香蕉進食，原來長了梅花點的熟香蕉（但不是爛）更為有益。

早前東京大學的研究發現，熟的香蕉含有可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF），研究人員用老鼠做研究，餵食不同的水果，包括葡萄、蘋果、西瓜、菠蘿、梨、香蕉和柿子，發現食香蕉能增加白血球的數量、增強身體的免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。

而香蕉長出斑點後，它的TNF含量更大幅增加，加強白血球功能的作用比外皮仍是黃或青綠色的香蕉高出8倍。

建議每日兩隻蕉

報告更指，如果每天吃兩條黑斑點香蕉，持續一個月，除了抗癌，更可以有以下好處︰

1. 降血壓

可平衡體內的鈉，保持血壓穩定。

2. 增強心臟功能

減低缺血性中風機會達49%。

3. 改善腸道健康

對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

不過由於熟香蕉的升糖指數比一般香蕉高，這對大部份的人並不會有很大的影響，但糖尿病患者則不宜多吃。

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責任編輯：羅嘉欣