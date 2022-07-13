【校長專欄】推「魔力機械」結合數理與編程贏比賽　主愛小學(梨木樹)校長︰孩子為自己奮鬥

▲ 聖公會主愛小學(梨木樹)學生在「魔力機械」比賽中屢獲獎項。

胸懷才學卻難以施展，最終成為滄海遺珠，在成年人的世界屢見不鮮。可是，接二連三的疫症竟令這個情況也擴展到我們的小孩身上。

疫症令原本天真活潑、好學不倦的學生們未能在學校經歷著各式各樣的學習活動，兩年來只能透過十幾吋的屏幕及一個小小的鏡頭來接觸這個原本色彩繽紛的世界。多才多藝的學生就這樣走過了兩年「非典型」的小學生活，錯過了向世界展示才能的機會，也錯過了認識世界多美的時刻。幸而，疫情已逐步緩和下來，筆者希望我校除了恢復校內的常規課程外，也能讓孩子們多參與課外活動及比賽，重新與外界接軌。

我校的「魔力機械」顧名思義是由魔力橋（數學棋）及機械人編程兩項活動結合而成，由曹愷琦主任及許嘉銘老師負責培訓，能讓學生透過遊戲來提升數學能力、解難能力及創意思維。活動要求學生手腦並用，不停思考，使他們一邊享受當中的樂趣，一邊提升數理方面的能力，隊員皆被兩項活動的「魔力」深深吸引著。

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本隊的建立源於一個機械人賽車比賽。透過不斷自學，本隊摸著石頭過河，把當中的知識一點一滴地掌握。最後，竟然在比賽獲得小學組冠軍，於是便展開了「魔力機械」的旅程。

時至今日，我校的「魔力機械」成績卓越，筆者深信這是由於我們提供了大量機會讓學生展示他們的才華。即使在疫情下，我們未曾停下腳步，盼望學生沒有因為疫情而埋沒了才華及興趣，亦希望他們的生活不局限於線上學習，線上功課，線上交流。

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筆者深信所提供的機會不單教授學生的STEM知識、技能和態度，同時更能把學生的品格素養提升。或許在日常課堂向學生灌輸正確品德價值觀，學生未及即時領略，甚至有感是公式化的嘮叨。可是，當他們在培訓中擁有大量時間及空間，即使遇到困難，都可以互相合作、不斷溝通、不斷嘗試，找出最合適的解決方法。這正好讓學生從中培養良好品格，學習與人相處，其帶來的成效往往比濃縮有限度的正規課程時間更為有效。

在帶領上述兩項活動開始之初，筆者從沒有想到活動為學生提供了一個如此觸動人心的大舞台，孩子每次為自己的比賽而奮鬥、為自己的比賽而耗盡力氣、為自己的比賽而吶喊、為自己獲獎而振臂歡呼，每一個畫面都歷歷在目，每一面獎牌都有血有汗。「成功」最有意義的不是獎牌的重量，而是獎牌背後的故事和經歷。筆者盼望透過「魔力機械」，繼續讓學生從比賽中學習，從比賽中成長，即使未來仍要面對前所有未有的困難，也不用成為滄海遺珠。

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