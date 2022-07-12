【巴士專營權】新巴城巴合併後仍難轉虧為盈　保證員工薪酬待遇不減

▲ 新巴城巴母公司匯達交通主席張堃（右二）指，兩巴合併對公司轉虧為盈有幫助，但公司仍面對燃油價格上升、疫情、通漲等挑戰。（陳永康攝）

行政長官李家超會同行政會議今日（12日）決定批出三個新巴士專營權，包括龍運、城巴及新巴，同時宣布合併城巴及新巴的專營權，由2023年5月起生效。

新巴城巴母公司匯達交通主席張堃指，兩巴合併對公司轉虧為盈有幫助，但現時影響業務的因素眾多，例如疫情、油價、通漲均會增加開支，並不能簡單說合併了就能轉虧為盈。

匯達交通營運總裁李卓豪即指，兩巴合併後車費維持不變，未來巴士收費表會統一，避免市民混亂，但他補充，現時未與政府開始討論方案，強調路線和價格會演變成市民所需。

被問及有員工憂慮新巴城巴輪班制度不同影響工作，李卓豪回應，明白員工憂慮，亦明白他們對不同制度各有喜惡，但可承諾未來管理統一後，員工的薪酬待遇不會減少。

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記者：陳梓蔚