【Disney+】迪士尼公司亞太區與韓國HYBE合作　防彈少年團節目全球獨家首播

華特迪士尼公司亞太區與韓國頂尖音樂娛樂品牌HYBE於今日宣布推出全球內容合作計劃。雙方攜手合作，將韓國音樂及娛樂產業的優秀作品引領至全球舞台。

合作計劃包括於全球發行HYBE全力製作的5部重要節目，當中包括兩部即將於Disney串流平台上線、以21世紀流行天團BTS防彈少年團為主題的影視作品。

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華特迪士尼亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵：「我們很高興有機會和HYBE合作，以 HYBE旗下強大藝人IP所製作的原創內容，在迪士尼全球串流平台包括Disney+上線。」



HYBE執行長朴智元：「華特迪士尼公司一直憑藉其出色的品牌與平台，建立品牌以及宣傳偶像藝人的悠久傳統。是次合作只是開始，雙方將會長期合作，讓全球各地喜愛HYBE的音樂與藝人的粉絲們，都能夠觀賞到我們製作的節目。」





即將於迪士尼串流平台上線的3個節目包括：

《防彈少年團：Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》（暫譯）：

這部獨家電影以4K超高畫質拍攝，記錄2021年11月防彈少年團於洛杉磯索菲體育館舉行的演唱會。

他們於演唱會中演唱了曾登上美國Billboard告示牌排行榜的熱門單曲《Butter》和《Permission to Dance》。這是自疫情爆發兩年以來，防彈少年團首度於實體現場與粉絲見面。

《IN THE SOOP：友情旅行》：

這部原創旅行實境節目由防彈少年團的V金泰亨、主演《梨泰院Class》的朴敘俊、曾參與《上流寄生族》的崔宇植、朴炯植和Peakboy合體出演。

5位好朋友於節目中共同展開一段充滿驚喜的旅行，盡情享受各種有趣的休閒活動。

《防彈少年團紀念：BEYOND THE STAR》（暫譯）：

這部原創紀錄片系列，記錄了二十一世紀偶像天團BTS防彈少年團不可思議的崛起歷程。

紀錄片不僅收錄過去累積9年的大量音樂作品及影片片段，還包括防彈少年團成員的日常生活、想法與計劃，他們即將邁進新的人生階段。這系列紀錄片將於明年於迪士尼串流平台獨家上線。



透過這次策略合作計劃，迪士尼將會播出HYBE製作的全新節目內容。HYBE亦將持續以旗下音樂和藝人IP，製作出高品質的作品。