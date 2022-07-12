【氣候危難 無聲迫近】支援全球受氣候影響人士　紅十字會招大使籌款助弱勢

▲ 香港紅十字會舉行「氣候危難 無聲迫近」活動。

香港紅十字會針對高危群體提供適切支援，包括於風季前後為長者、劏房住戶及低窪地區居民提供防災教育、家居改善工程、派發逃生包、進行逃生演習及颱風前後的家居準備和善後工作。

寒冬時向長者、無家者及不適切居所住戶派發禦寒物資。另外亦開展社區備災及教育服務，提高公眾對氣候變化的認識及防災能力。

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機構現邀請市民參與「氣候危難 無聲迫近」活動，喚起更多人關注氣候變化下的弱勢人士，同時籌款支持本會，支援全球及本港受氣候危難影響的人士。

免費登記成為「氣候大使」並成功啟動「專屬捐款連結」者可獲電子感謝狀及禮券，籌款額最高的 20 名「氣候大使」更可聯同一位朋友出席壓軸活動，與前天文台台長林超英先生及前天文台助理台長梁榮武先生一同體驗有機蔬菜種植，及交流氣候危難的訊息。

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「氣候危難 無聲迫近」活動詳情

活動日期：即日起至8月31日

登記：不限年齡，以個人或企業身份免費登記參加

內容：免費登記成為「氣候大使」，將香港紅十字會提供的「氣候危難，無聲迫近」訊息連同「專屬捐款連結」分享給親友，呼籲他們了解氣候變化帶來的問題，以及捐款支持本會與氣候變化相關的賑災及備災工作。

部份禮品：- 以捐款啟動專屬連結，可獲贈電子感謝狀乙張及商戶優惠乙張；

- 籌募金額累計達港幣$800 元或以上（以專屬捐款連結計算），可獲贈 SOS 無聲禮品包乙份（包括種子種植包 Seed、本地有機蔬菜Organic Vegetable、咖啡渣手工皂 Soap）。鳴謝 GOGOX 贊助禮品包運送；

- 活動籌款金額最高的 20 名「氣候大使」，可聯同一位朋友一同出席壓軸活動，與前天文台台長林超英先生及前天文台助理台長梁榮武先生體驗有機蔬菜種植，及交流氣候變化訊息；

- 企業籌募金額累計達港幣$30,000 元或以上，可獲贈 12 份蜜蠟保鮮紙工作坊材料包。

*所有禮品數量有限，先到先得，送完即止。送罄後禮品將即時終止，而不另行通知。

活動專頁：https://www.redcross.org.hk/tc/Activity/Climate_Change_Appeal_2022_detail.html