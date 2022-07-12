【自資院校】何順文：升格後新課程評審需時仍長達2年　倡增設私立大學自我評審機制

▲ 恒生大學校長何順文關注目前自資大學仍要逐個課程範圍接受評審，跟升格前無分別。（資料圖片）

《專上學院條例》（Cap. 320）修例草案料於年內提交立法會審議，自資院校恒生大學校長何順文認同修例，惟他最關注目前自資院校按「升格」路線圖正名大學，已通過嚴謹國際評審，以恒大2018年升格為例，現時仍要逐個課程範圍接受評審，跟升格前無分別，每次申請開辦新課程，一般要2年才獲政府批准，相比資助大學毋須外部評核，內部評審只需約半年。

何順文希望政府在修例時，應新增私立大學逐步取得自我評審資格的機制，轉為「風險為本」、減少監控評核數量，即改為每4年或5年進行一次質素評核（Quality Audit），如有問題可即時，大學可以再跟進改善，相信可以對欲升格的自資院校起激勵作用。

他續說，不限於恒生大學，香港將來的私立大學應該獲得更公平的發展環境，可集中做教研工作，毋須長年花時間在重複的課程外部評審工作上，

希望將來有啲私立大學，唔會畀人覺得差過公立大學，甚至慢慢愈做愈好，成為一間國際一流大學。

▲ 何順文倡政府為私立大學制訂獲取自我評審資格的機制，每4至5年1檢。（陳靜儀攝）

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記者：馮琪雅