【升學出路】東華學院物理治療學課程獲專業認可　畢業生可註冊於本港執業

▲ 東華學院於今舉行「物理治療課程專業認證祝捷會」。（學院提供）

東華學院自2018/19年開辦物理治療學（榮譽）理學士課程，早前獲輔助醫療業管理局的專業認證，應屆畢業生可申請成為註冊物理治療師，並在本港執業。學院今（12日）舉行祝捷會，提到課程首屆49位學生已全部獲聘，約8成畢業生受聘於醫管局。

東華學院開辦的物理治療學位課程應屆畢業生可申請成為註冊物理治療師，並已全部獲聘，約8成受聘於醫管局，其餘兩成畢業生則於非牟利機構、私人診所及 私營醫院工作。

東華學院教授陳慧慈表示，課程在申請專業認證的過程充滿挑戰，需要經過多重審核，有賴一班專業、具豐富知識及臨床經驗的教學團隊，努力根據評審意見迅速作出配合及調整，最終成功得到評審的肯定。她又說，因疫情關係醫療人手短缺更趨嚴峻，而大眾對醫療及健康護理服務的需求急增，學院所提供的醫療護理課程，正好協助紓緩人手不足的壓力。

應屆畢業生周翰波曾經是一名會計師，並投身會計業數年，但數年後他反思工作的價值，發現自己希望能從事幫助他人改善生活的工作，因此轉換跑道，現已獲聘為二級物理治療師。他提到在實習期間，曾為一位因中風入院的80歲婆婆設計治療方案，令他十分難忘：

初時婆婆只能長卧病床，驟然失去活動能力令她非常不安，而且中風亦影響她的認知及溝通能力，我耐心地安撫她的情緒，鼓勵她堅持進行復康訓練，經過3至4星期後，婆婆已能扶著助行架一步步走路，臨別時更說我是她的半個兒子，實在令我感動不已。這次經驗亦令我體驗到要成為一位專業的物理治療師，除了知識及技術外，更重要是對工作抱有熱誠及擁有對待病人的真心。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴