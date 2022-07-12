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【新工作組】黃偉綸：研究提升首個5年期公屋供應量　9月底向特首提交具體建議

政治 20:00 2022/07/12

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財政司副司長黃偉綸（右四）今日主持「公營房屋項目行動工作組」首次會議。（政府新聞處）

「公營房屋項目行動工作組」今日舉行首次會議，討論整體工作方向。主持會議的財政司副司長黃偉綸指，工作組的其中一項工作重點，是研究如何提升第一個5年期的公營房屋供應量。

黃偉綸透露，在今日的會議上，相關政策局及部門代表檢視了未來10年的整體公營房屋供應。

他續指，在未來5年，即2022／23至26／27年度，公營房屋的落成量大約是10萬多個單位，到第二個5年期，即2027／28至31／32年度，落成量將大幅提升至超過23萬個單位。

黃偉綸強調，工作組的其中一項工作重點，是研究如何提升第一個5年期的公營房屋供應量。

他又指，工作組亦會探討進一步應用「組裝合成」及其他科技，以加快興建公營房屋的速度；亦會研究如何透過加強不同部門的協作，並減省程序，以加快興建及落成公營房屋。

黃偉綸又指，「行動工作組」亦會制定務實的措施，例如透過分階段落成公營房屋，落實行政長官提出的「公屋提前上樓計劃」，讓公屋申請人可以盡快上樓。

另外，工作組將於9月底向特首李家超，提交提升及加快公營房屋整體供應的具體建議。

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記者：胡偉明

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