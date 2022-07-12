【重要講話】林定國與同事分享個人感想　律政司將舉辦活動了解重要講話內容

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

公務員事務局近日舉辦多場「國家主席重要講話精神」座談會，律政司司長林定國在首場座談會上發表了他就重要講話內容，對律政司未來工作意義的意見，以及一些個人感想，今日再發電郵予同事分享。

林定國表示，律政司亦將會舉辦相關活動，讓更多同事深入了解該重要講話內容，把握核心要義，聯繫律政司的自身工作，鼓勵各位同事屆時積極參與，共同發揮律政司的專業，為香港未來發展作出貢獻。

林定國提及，國家主席習近平的重要講話提出「4個必須」，以及對新一屆政府的「4點希望」，反映國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持和肯定，對香港特區具有重要意見，對律政司的工作具有重大啟示，尤其他希望在任內達到的兩大目標︰（一）全方位內外灌輸正確的法治觀及宣講香港法治真實情況；及（二）建設香港成為亞太區國際法律服務及爭議解決中心。

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責任編輯：陳葆琳