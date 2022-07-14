  • 30°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BABY MIRROR WE ARE】鏡粉潮聖必到熱點　Q版12子打卡位+限定精品登場

娛樂 19:35 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MOOV X MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店及大型打卡展覽

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR本地人氣男團MIRROR將於7月底至8月初舉行《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，一眾鏡粉都十分期待。

【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚

最新影片：戴耀明專訪

為了迎接MIRROR首個紅館騷的來臨，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR於7月14至8月8日在銅鑼灣時代廣場舉辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。

【MIRROR演唱會】網上門票7月15日公售　MIRO專享後台直播【內附詳情】

    點擊圖片放大
    +21
    +20

全新登場的BABY MIRROR率先登陸時代廣場地面露天廣場正式與公眾見面，以MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR正式與大眾會面，在地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》展出大型 BABY MIRROR公仔讓入場人士拍照留念。

二樓中庭則設立期間限定店，獨家發售BABY MIRROR迷你粒粒樽，入場人士可親手揀選自己喜愛的BABY MIRROR迷你粒粒裝滿玻璃樽，將BABY MIRROR帶回家中。

這次活動特別增設MIRROR  Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO優先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。

    點擊圖片放大
    +23
    +22

MOOV X MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店及大型打卡展覽

 

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】
活動日期：即日起至7月20日
時間：早上10時正至晚上10時正（7月14日開放時間為下午4時正至晚上10時正）
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】
活動日期：7月21日至8月8日
時間：早上10時正至晚上10時正 
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

記者：梁樂欣

相關文章

【MIRROR演唱會】MIRROR期間限定店設MIRO優先場　鏡粉期待與BABY MIRROR打卡
10:26 2022/07/12
【MIRROR演唱會】MIRROR期間限定店設MIRO優先場　鏡粉期待與BABY MIRROR打卡
【MIRROR演唱會】網上門票7月15日公售　MIRO專享後台直播【內附詳情】
16:04 2022/07/12
【MIRROR演唱會】網上門票7月15日公售　MIRO專享後台直播【內附詳情】
【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚
10:35 2022/07/13
【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】MIRROR期間限定店設MIRO優先場　鏡粉期待與BABY MIRROR打卡
10:26 2022/07/12
【MIRROR演唱會】MIRROR期間限定店設MIRO優先場　鏡粉期待與BABY MIRROR打卡
【MIRROR演唱會】網上門票7月15日公售　MIRO專享後台直播【內附詳情】
16:04 2022/07/12
【MIRROR演唱會】網上門票7月15日公售　MIRO專享後台直播【內附詳情】
【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚
10:35 2022/07/13
【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚
Mirror 娛樂人物職業 姜濤 李駿傑 柳應廷 邱傲然 邱士縉 王智德 ViuTV 陳瑞輝

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月
14:41 2022/07/13
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月