【BABY MIRROR WE ARE】鏡粉潮聖必到熱點　Q版12子打卡位+限定精品登場

▲ MOOV X MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店及大型打卡展覽

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR本地人氣男團MIRROR將於7月底至8月初舉行《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，一眾鏡粉都十分期待。

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為了迎接MIRROR首個紅館騷的來臨，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR於7月14至8月8日在銅鑼灣時代廣場舉辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。

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全新登場的BABY MIRROR率先登陸時代廣場地面露天廣場正式與公眾見面，以MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR正式與大眾會面，在地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》展出大型 BABY MIRROR公仔讓入場人士拍照留念。

二樓中庭則設立期間限定店，獨家發售BABY MIRROR迷你粒粒樽，入場人士可親手揀選自己喜愛的BABY MIRROR迷你粒粒裝滿玻璃樽，將BABY MIRROR帶回家中。

這次活動特別增設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO優先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。

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MOOV X MIRROR「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店及大型打卡展覽

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

活動日期：即日起至7月20日

時間：早上10時正至晚上10時正（7月14日開放時間為下午4時正至晚上10時正）

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】

活動日期：7月21日至8月8日

時間：早上10時正至晚上10時正

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

記者：梁樂欣