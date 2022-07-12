【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代艷星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民

▲ 顏仟汶於有份演出《黑金風暴》及《獅子山下的故事》。（香港開電視截圖）

香港開電視播映兩線港劇《黑金風暴》及《獅子山下的故事》現正播放，有眼利的網民發現前艷星顏仟汶的身影頻頻出現於港劇內，顏仟汶分別於《黑》劇及《獅》劇飾演村民及海味店太子女，網民亦大讚她演出亮眼。

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一代艷星演村民

顏仟汶與林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等同為藝員訓練班同學，入行初期即參演多部電影，其後為了支付患病父親的醫藥費，2000年開始拍攝多部三級片卻未能突圍，於是退出娛樂圈。顏仟汶近年轉戰內地登台演出，但她仍一直以特約演員身份拍劇，參演劇集更一部接一部，除了在《家族榮耀》演出外，現更連續現身於《黑金風暴》及《獅子山下的故事》內。

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凍齡有術

《黑金風暴》已經播到中段，上周劇情講到周秀娜飾演的文靜就一單農地糾紛前往圍村視察，顏仟汶便飾演該圍村之村民。鏡頭前的她抹去濃妝，去掉昔日華麗打扮，以淡妝、T恤、牛仔褲的「村民look」示人。

而在《獅子山下的故事》中，顏仟汶飾演海味店老闆甄建華（郭峰飾）的大女甄茜碧。

雖然她在兩劇中的鏡頭不多，打扮亦略為普通，但仍可看出其美貌，一點也看不出她已51歲，果然凍齡有術。