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【珍惜生命】東涌逸東邨平逸樓母子雙雙燒炭亡　疑因失業及欠債輕生

社會 20:57 2022/07/12

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警方指東涌逸東邨平逸樓母子雙雙燒炭亡，疑因失業及欠債輕生。（黃傑偉攝）

警方於今日（12日）下午1時接報一名男子報案，指其太太及兒子在逸東邨平逸樓一單位燒炭自殺。

警員接報到場，在單位睡房內，發現一名55歲女子及一名30歲男子已明顯死亡，兩人為母子關係，居於上址已20年。報案人與女死者暫時分居並未離婚，不時會到上址探望家人。

警方在現場發現一包炭、一個盤及鐵鉗，2名事主留有遺書，透露失業及欠債，女事主早前曾做收銀員，男事主曾當運輸工人散工，但已失業多時。案件暫列作自殺處理，警方正調查事發經過及原因。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃傑偉

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